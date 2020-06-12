Восстановление Первой лиги, супербой между Фьюри и Джошуа: главные новости спорта 11 июня
В четверг, 11 июня, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.
Первая лига официально назвала дату возобновления сезона
11 июня на встрече ПФЛ клубы Первой лиги проголосовали за восстановление сезона 2019/20. В пользу этого решения проголосовали 11 клубов.
К теме Клубы Второй лиги снова проголосовали за досрочное завершение сезона
Согласно принятым решениям, чемпионат должен восстановиться 23 июня, а завершится – в августе. Сезон в Первой лиге будет доигран по регламенту.
Первая лига с нового сезона будет расширена до 18 клубов. Три клуба поднимутся в УПЛ, откуда снизится одна команда. Кроме того, 4 команды выйдут из Второй лиги в Первую.
Переходные матчи плей-офф за право играть в Первой лиге состоятся в августе. В них примет участие 15-тая и 16 команды Первой лиги, которые сыграют против команд, финишировавших на третьих местах в группах Второй лиги ("Верес" Ровно и "Альянс" Липовая Долина).
Фьюри и Джошуа договорились о супербое
Обладатель боксерских чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и чемпион WBC Тайсон Фьюри договорились провести два поединка. Первая встреча планируется летом 2021 года.
Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн. Он заявил, что стороны достигли принципиальной договоренности. Сейчас ведутся переговоры о дате и месте проведения боев.
Фьюри – Джошуа: главное
- В активе 31-летнего Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе.
- У 30-летнего Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.
Данк украинца Ткаченко может стать лучшим в мире
Баскетболист Иван Ткаченко прекрасно проявил себя на чемпионате мира 3х3. По версии FIBA данк украинца является одним из претендентов на лучший бросок десятилетия в мире.
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Данк попал в число 32 лучших данков с 2010-го по 2020 годы. Голосование проходит на официальном сайте. Первым конкурентом украинца в голосовании за лучший данк десятилетия стал немец Даниэль Тайс.
Эффектный бросок Ивана Ткаченко: смотрите видео
Marca назвала лучших спортсменов XXI века
Испанское издание Marca представило рейтинг топ-100 спортсменов XXI века. Лучшим оказался 23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс.
Второе место занял многократный чемпион мира и победитель Олимпийских игр в беге Усэйн Болт. В первую тройку также вошел 20-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" теннисист Роджер Федерер.
В топ-10 попали двое футболистов – аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который занял седьмое место и португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (десятое).
В топ-100 оказался украинский боксер Владимир Кличко – 98 позиция.