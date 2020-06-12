В четверг, 11 июня, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Первая лига официально назвала дату возобновления сезона

11 июня на встрече ПФЛ клубы Первой лиги проголосовали за восстановление сезона 2019/20. В пользу этого решения проголосовали 11 клубов.

К теме Клубы Второй лиги снова проголосовали за досрочное завершение сезона

Согласно принятым решениям, чемпионат должен восстановиться 23 июня, а завершится – в августе. Сезон в Первой лиге будет доигран по регламенту.

Первая лига с нового сезона будет расширена до 18 клубов. Три клуба поднимутся в УПЛ, откуда снизится одна команда. Кроме того, 4 команды выйдут из Второй лиги в Первую.

Переходные матчи плей-офф за право играть в Первой лиге состоятся в августе. В них примет участие 15-тая и 16 команды Первой лиги, которые сыграют против команд, финишировавших на третьих местах в группах Второй лиги ("Верес" Ровно и "Альянс" Липовая Долина).

Фьюри и Джошуа договорились о супербое

Обладатель боксерских чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и чемпион WBC Тайсон Фьюри договорились провести два поединка. Первая встреча планируется летом 2021 года.

Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн. Он заявил, что стороны достигли принципиальной договоренности. Сейчас ведутся переговоры о дате и месте проведения боев.

Фьюри – Джошуа: главное

В активе 31-летнего Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе.

У 30-летнего Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.

Данк украинца Ткаченко может стать лучшим в мире

Баскетболист Иван Ткаченко прекрасно проявил себя на чемпионате мира 3х3. По версии FIBA ​​данк украинца является одним из претендентов на лучший бросок десятилетия в мире.

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Данк попал в число 32 лучших данков с 2010-го по 2020 годы. Голосование проходит на официальном сайте. Первым конкурентом украинца в голосовании за лучший данк десятилетия стал немец Даниэль Тайс.

Эффектный бросок Ивана Ткаченко: смотрите видео

Marca назвала лучших спортсменов XXI века

Испанское издание Marca представило рейтинг топ-100 спортсменов XXI века. Лучшим оказался 23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс.

Второе место занял многократный чемпион мира и победитель Олимпийских игр в беге Усэйн Болт. В первую тройку также вошел 20-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" теннисист Роджер Федерер.

В топ-10 попали двое футболистов – аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который занял седьмое место и португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (десятое).

В топ-100 оказался украинский боксер Владимир Кличко – 98 позиция.