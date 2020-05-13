ФИФА открыла дело против Павелко, ветеран АТО бросил вызов Усику: новости спорта 12 мая

Во вторник, 12 мая, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

ФИФА открыла дело против Андрея Павелко

Международная футбольная федерация (ФИФА) и УЕФА изучают деятельность главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.

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В 2017 году УАФ получила 4,5 миллиона евро на строительство академии, однако до 2019 года деньги не были реализованы и находятся на трех счетах в разной валюте. Также сообщалось, что ассоциации дополнительно заняли 4 миллиона евро, однако Павелко заявил, что это была сумма от телеправ.

Что известно о Павелко?

44-летний украинский политический деятель, бывший народный депутат Украины. С 2015 года возглавляет УАФ. Член Исполнительного комитета УЕФА с 2019 года. Кум тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Ветеран АТО вызвал Усика на поединок

Начальник управления по делам ветеранов войны и бывший ветеран АТО 37-летний Андрей Грачев вызвал на поединок боксера Александра Усика.

По словам Грачева, его разозлил ответ Усика украинскому борцу Богдану Грицаю, где боксер сказал, что будет драться только в ринге. Грачев напомнил Усику, что Украина воюет с Россией, которая оккупировала украинские территории и осуществляет обстрелы. Отметим, что позже пост стал недоступен.

Что известно об Андрее Грачеве?

Грачев не указывает свое нынешнее место работы, но в одном из указов на сайте Винницкой ОГА от 20 марта 2020 года он значился как начальник управления по делам ветеранов войны. Также Грачев известен в сети благодаря популярному видео из зоны АТО.

После участия в боевых действиях Грачев стал чиновником и не один раз защищал действия бывшей власти, критикуя антигосударственные митинги.

Два клуба отказались доигрывать чемпионат Украины

Два клуба Второй лиги Украины, тернопольская "Нива" и "Кристалл" Херсон, ПФЛ сообщили, что отказываются от дальнейших выступлений в текущем сезоне чемпионата.

Около 80% клубов Второй лиги не смогут обеспечить выполнение медицинского протокола, необходимого для восстановления полноценных тренировок и матчей. Из-за этого высока вероятность, что турнир не будет доигран.

К слову Тренер топ-клуба УПЛ выступил против возобновления сезона

Пока неизвестно, как будет решен вопрос итоговых позиций в турнирной таблице, повышение в Первую лигу и лишение профессионального статуса. Кроме того, один клуб Первой лиги также планирует сняться с чемпионата.

УЕФА дисквалифицировала футболиста "Динамо"

УЕФА официально дисквалифицировала нападающего "Динамо" Артема Беседина. Футболист провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против шведского "Мальме".

Форвард сборной Украины пропустит один год. Срок действия санкции начинается с 19 декабря 2019 года, когда Беседин был отстранен от футбола.

Уже в октябре 2020 года Артем, которому грозила дисквалификация на 4 года, сможет вернуться к тренировкам "Динамо".

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