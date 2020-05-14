Возвращение братьев Кличко на ринг, восстановление Серии А и другие новости спорта 13 мая

В среду, 13 мая, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Братья Кличко могут одновременно вернуться в бокс

Выдающиеся украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко могут стать участниками турнира легенд мирового бокса в формате "Супершестерки", который предложил организовать известный американский боец ​​Оливер Маккол.

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55-летний Маккол, который нокаутировал самого британца Леннокса Льюиса, свой последний поединок на профессиональном ринге провел в мае прошлого года, победив мексиканца Уго Ломели. Американец выдвинул идею организации турнира, комментируя возможное возвращение на ринг своего знаменитого соотечественника Майка Тайсона.

Что известно о возвращении Владимира Кличко

Последний бой на профессиональном ринге Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Энтони Джошуа три года назад в зрелищном поединке.

Летом 2017 года Владимир объявил о завершении карьеры.

После этого появлялось много слухов, что якобы Кличко планирует вернуться на ринг.

Больше дискуссий было после того, как появилась информация, что якобы платформа DAZN подготовили солидный контракт для Владимира.

В то же время Кличко пытается уклоняться от прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры.

Владимир говорил, что готов вернуться на ринг не для того, чтобы просто кого-то победить, а ради рекорда.

Серия А официально назвала дату возобновления чемпионата

Итальянская Серия А провела голосования среди клубов по поводу даты возобновления сезона. Матчи элитного дивизиона страны возобновятся 13 июня.

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Дата определена в соответствии с решениями правительства Италии и медицинских протоколов о защите игроков. 4 мая итальянским клубам позволили восстановить индивидуальные занятия. Групповые тренировки до 18 мая запрещены.

"Рома" начала переговоры по трансферу Жуниора Мораеса

Нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес попал в сферу интересов итальянской "Ромы". В переходе Мораеса заинтересован главный тренер римлян Паулу Фонсека. Наставник попросил спортивного директора "Ромы" Джанлуку Петрак сделать все возможное для подписания нападающего.

Фонсека попросил клубное руководство "любой ценой попытаться привезти своего бывшего подопечного в столицу Италии".

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В нынешнем сезоне 33-летний нападающий провел 31 матч за "Шахтер" во всех турнирах, отметившись 20 голами и 9 результативными передачами.

Весной 2019 года Мораес получил украинское гражданство и дебютировал в составе национальной сборной Украины.

Борец Грицай уже построил клетку для поединка с Усиком

Украинский борец Богдан Грицай записал новое обращение к боксеру Александру Усику, которого он вызвал на бой без правил несколько дней назад. В видеообращении на Youtube Грицай похвалил Усика за определенные уступки, в частности за признание, что Крым и Донбасс – это Украина.

Интересно, что команда Грицая уже построила в олимпийском колледже имени Ивана Поддубного Октагон, клетку, в которой проводятся бои без правил.

Усик – Грицай: главное

В субботу, 9 мая, Богдан Грицай записал видео, в котором публично раскритиковал Усика из-за политических взглядов боксера.

Конфликту предшествовало участие Усика и Василия Ломаченко в религиозном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес".

Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

Грицай заявил, что готов провести с Усиком бой без правил.

Александр записал видео, которое опубликовал в инстаграме. Усик принял вызов, но согласился только на поединок по боксерским правилам.

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