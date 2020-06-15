В воскресенье, 14 июня, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

"Шахтер" в дождливом матче минимально победил "Колос"

14 сентября "Колос" в 26 туре чемпионата Украины сыграл с "Шахтером" на НСК "Олимпийский". "Горняки" одержали минимальную победу в матче.

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Автором Единственного гола в матче стал Жуниор Мораес. На 48-й минуте Марлос передачей вразрез вывел один на один с голкипером Мораеса, который технично подсек мяч в ворота – 0:1.

"Шахтер" единолично возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея отрыв от второго "Динамо" уже на 16 очков. "Колос" замыкает верхнюю шестерку УПЛ.

Умерла член сборной Украины по ультрамарафону Екатерина Катющева

Член сборной Украины по ультрамарафону Екатерина Катющева, которую разыскали после исчезновения во время марафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik, умерла в больнице. Девушка получила тепловой удар, а с наступлением ночи, переохлаждение.

Сразу же после нахождения Екатерину направили в больницу, где она умерла от инсульта в тот же день.

Исчезновение Екатерины Катющевой: что известно

В марафоне Odessa Ultra-Trial Kuyalnik принимают участие более 100 спортсменов со всей Украины. 33-летняя Катющева – уроженка Одесской области, бежала дистанцию около 70 км.

На участке трассы между финишем и селом Ильинка, когда до окончания пути оставалось около 20 км, женщина исчезла и перестала выходить на связь. Другие участники марафона отметили, что это сложный участок, поскольку здесь затруднен воздухообмен, и в то же время – очень жарко.

Екатерину Катющеву искали участники соревнований, волонтеры с полицией и кинологи с собаками. В итоге девушку нашли через 8 часов после исчезновения. Выяснилось, что она сперва испытала тепловой удар, а затем, когда стемнело, – переохлаждение. После госпитализации врачи отмечали, что ее жизни ничего не угрожает.

Стало известно, на сколько выбыл капитан "Динамо" Сергей Сидорчук

Сергей Сидорчук в течение ближайших двух недель вынужден будет оставаться вне тренировочного процесса. Капитану "Динамо" были наложены швы после прибытия столичного клуба из Запорожья, где проходил матч 26 тура УПЛ с луганской "Зарей" (3:1).

В матче с "Зарей" Сидорчук получил ужасную травму. На 82-й минуте встречи легионер луганчан Ловро Цвек жестко сфолил против капитана киевлян – ховартский полузащитник луганчан умудрился даже сломать щиток футболисту "бело-синих". Сергей не смог самостоятельно покинуть поле, партнеры вынесли его на руках.