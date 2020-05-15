Возобновление УПЛ, отец Нурмагомедова в коме: главные новости спорта 14 мая

14 мая было принято решение о восстановлении украинской Премьер-лиги, а отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова впал в кому. Главные новости спорта 14 мая – читайте в дайджесте.

Возобновление УПЛ

Украинскую Премьер-лигу (УПЛ) сезона 2019/2020 официально решили доиграть. УПЛ приняла решение возобновить сезон 30 мая. Чемпионат продлится до 19 июля, сообщает 24 канал.

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Вероятный календарь УПЛ

24-й тур – 30 мая

25-й тур – 6 июня

26-й тур – 13 июня

27-й тур – 17 июня

28-й тур – 20 июня

29-й тур – 27 июня

30-й тур – 6 июля

31-й тур – 10 июля

32-й тур – 13 июля

Впрочем, исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что это еще не официальное решение.

"Таким оно будет после того, как исполнительный комитет УАФ утвердит календарь", – сказал Дикий.

Он сообщил, что клубы договорились об остановке соревнований в чемпионатах U-19 и U-21.

Отец Хабиба Нурмагомедова впал в кому

Отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов впал в кому.

5-го апреля тренера госпитализировали в Махачкале с подозрением на пневмонию. По информации российских СМИ, у него диагностировали COVID-19.

На этот момент он находится в одном из военных госпиталей в Москве. На фоне пневмонии у Нурмагомедова начались осложнения, которые привели к инсульту.

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Также сообщается, что Нурмагомед пришел в себя, состояние стабильно тяжелое.

Ранее судья по спортивной борьбе Убайдула Османов говорил, что причиной госпитализации в Москву стали проблемы с сердцем.

"Спорт-экспресс" со ссылкой на источник писал, что осложнения возникли из-за неправильного лечения в Махачкале.

Трансферы в Формуле-1

Команда Формулы-1 McLaren объявила о подписании многолетнего контракта с Даниэлем Риккардо. Австралиец покинет команду Renault после окончания сезона 2020 года.

Даниэль присоединится к новой команде в 2021 году, став напарником Ландо Норриса.

Испанец Карлос Сайнс покинет McLaren после окончания сезона 2020 года. Он официально перейдет в Ferrari.

В прошлом сезоне McLaren опередил Renault в Кубке конструкторов, заняв 4-ю строчку. Французская конюшня стала 5-й.

Зато испанец Сайнс завершил сезон 6-м в индивидуальном зачете. Риккардо провалил сезон став только 9-м.

Пока без команды на следующий сезон остается немец Себастьян Феттель, который оставит Ferrari по окончанию сезона.

Лопес – Ломаченко: бой под угрозой срыва

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что не будет драться с Ломаченко, поскольку тот находится в Украине.

Бой с Ломаченко не состоится, потому что он в Украине. Там есть запрет на путешествия, поэтому он не может вернуться в США,

– сказал Лопес.

По словам американского боксера, ему пытаются организовать бой с другими соперниками.

В частности, команда Лопеса пыталась организовать бой с чемпионом мира по версии WBC Девином Хейни, но он не ответил.

Есть 15 лучших боксеров в моей весовой категории, но большинство из них за пределами страны. Это отстой. Джервонта Дэвис, я хочу драться. Я думаю, что мой пояс говорит о том, что я лучший,

– отметил Лопес.

Сообщалось, что генеральный директор Top Rank Боб Арум объявит программу первых шоу после карантина. На шоу выступят Шакур Стивенсон, Джамел Херринг и Теофимо Лопес.

Ломаченко и Лопес должны были встретиться 30 мая в Нью-Йорке (США).Из-за пандемии COVID-19 бой не состоится вовремя.

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