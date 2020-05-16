Янина Соколова против Усика, украинский клуб идет в чемпионат Польши: новости спорта 15 мая

В пятницу, 15 мая, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Янина Соколова записала яркое обращение к Александру Усику

Украинская журналистка Янина Соколова ответила Александру Усику на видео, в котором боксер грозится нокаутировать критиков. Соколова публично поддержала Богдана Грицая, который бросил вызов Усику.

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В частности, Соколова вспомнила, как Усик призвал украинцев идти в храмы во время пандемии COVID-19. Также она заявила, что Усик не признает российскую агрессию против Украины. Кроме того, Соколова ответила на видео, которое Усик разместил в инстаграме. В нем боксер нокаутирует "диванных экспертов".

Александр, можешь и меня в**ать. Я тоже "диванный эксперт" и тоже тебя критикую. Уверена, РПЦ благословит ударить женщину ради РПЦ,

– сказала Янина.

Усик – Грицай: главное

В субботу, 9 мая, Богдан Грицай записал видео, в котором публично раскритиковал Усика за политические взгляды боксера.

Конфликту предшествовало участие Усика и Василия Ломаченко в религиозном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес".

Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

Грицай заявил, что готов провести с Усиком бой без правил.

Александр записал видео, которое опубликовал в инстаграме. Усик принял вызов, но согласится только на поединок за боксерскими правилам.

"Барком-Летучие мыши" подал заявку на выступление в чемпионате Польши

Волейбольный клуб из Львова "Барком-Летучие мыши" планирует выступать в чемпионате Польши. Клуб подал заявку на участие в чемпионате Польши в сезоне 2020/21.

24 канал обратился в волейбольный клуб "Барком-Летучие мыши" за комментарием. Там заявили, что клуб планирует выступать в чемпионате Польши. Также команда продолжит выступать в чемпионате Украины.

Из-за пандемии COVID-19 чемпионат Украины по волейболу был завершен досрочно без определения чемпиона.

Украинец Соболь официально стал чемпионом Бельгии

"Брюгге" официально стал 15-кратным чемпионом Бельгии, а защитник сборной Украины Эдуард Соболь впервые завоевал этот титул. "Гент" украинцев Яремчука, Безуса и Пластуна выступит в квалификации Лиги чемпионов.

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В начале апреля бельгийские клубы поддержали идею досрочного окончания чемпионата и вынесли вопрос на рассмотрение Генеральной ассамблеи Про-Лиги. Голосование о досрочном завершении уже четыре раза переносили в связи с отсутствием решения Совета национальной безопасности.

15 мая генеральная ассамблея бельгийских профессиональных клубов все же решила поддержать совет директоров Про-Лиги и досрочно закончить сезон-2019/2020.

Бой Ломаченко – Лопес под угрозой срыва

Бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом находится под угрозой срыва. Американский боксер уже заявил, что не встретится с украинцем из-за того, что тот находится в Украине. В то же время есть информация, что якобы бой не состоится из-за финансовых вопросов.

Основная причина отмены боя Ломаченко – Лопес – сокращение гонораров боксеров. За бой с Лопесом 32-летний Ломаченко должен был получить рекордный гонорар в своей профессиональной боксерской карьере – 4,5 миллиона долларов.

По информации Mixsport, из-за пандемии COVID-19 рынок бокса изменился. Ломаченко может рассчитывать на сумму, которая в четыре раза меньше – 1,1 миллиона долларов.

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