Восстановление Бундеслиги, матч "Динамо" – "Шахтер" в Киеве и другие новости Спорт 16 мая

В субботу, 16 мая, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Возвращение европейского футбола

Немецкая Бундеслига первой из топ-5 европейских футбольных чемпионатов прервала паузу, вызванную пандемией COVID-19. Сразу пять матчей в рамках 26-го тура прошли одновременно.

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В ситуации, сложившейся в мире, возобновление чемпионата состоялось при условии выполнения дополнительных мер. В результате этого подход к организации и проведению матчей, а также поведение участников изменились.

В центральном матче тура "Боруссия" Д принимала на своем поле "Шальке". Дортмундцы победили с разгромным счетом 4:0.

"Шахтер" сыграет домашний матч против "Динамо" в Киеве

Матч 24 тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо" состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве. Об этом сообщает Telegram канал "Динамо" Киев Inside. Также эту информацию подтвердил журналист Игорь Цыганик.

Клубы УПЛ хотят восстановить матчи чемпионата уже 30 мая. При этом чемпионаты их молодежных и юношеских команд будут завершены досрочно.

Лидирует в чемпионате Украины "Шахтер", который встретится с "Динамо" в первом туре после возобновления турнира. Луганская "Заря" расположилась на второй строчке, киевляне замыкают первую тройку.

Борец Грицай пригрозил Усику поражением

Призер чемпионата мира U-23 в вольной борьбе Богдан Грицай, который хочет выйти на бой с Александром Усиком (17-0, 13 КО) в качестве "диванного эксперта", уверен в своей победе в поединке.

"Я думаю, что выиграю. Я знаю, что мне делать с боксером. Думаю, у него шансов нет. Я его собью в партер и не отпущу", – сказал Грицай.

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Конфликт Усика и Грицая: главное

Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес". Фильм восхваляет единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

После этого в адрес боксеров "посыпалось" много критики. В результате обоих боксеров внесли в базу "Миротворец".

Впоследствии появилось обращение Грицая, который предложил Усику провести бой без правил. Как пояснил Грицай, он не бросал вызов Усику, а принял его от боксера.

Богдан апеллировал к видео, которое Усик разместил в инстаграме. В нем боксер нокаутирует критиков.

Если Ломаченко решил отмолчаться, то Усик ответил на критику. Боксер принял вызов Грицая. Однако Усик готов драться только по правилам бокса.

В ответ Богдан сказал, что бой по правилам бокса для него недопустим.

Тренер Грицая заявил, что пока контактов с Усиком они не имели. По его мнению, бой рано или поздно состоится.

Украинец выигрывает бронзу ЧЕ-2014 после дисквалификации россиянина

Через шесть лет после чемпионата Европы 2014 года Европейская легкая атлетика (ЕА) официально объявила украинца Руслана Дмитренко бронзовым призером первенства по спортивной ходьбе на 20 километров. Это стало возможным после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил россиянина Александра Иванова.

В 2014 году Иванов стал вторым на "двадцатке", а его соотечественник Денис Стрелков – третьим (победил испанец Мигель Анхель Лопес). При этом Стрелков опередил украинца на десятые доли секунды. Соответственно, после дисквалификации Иванова Стрелков поднялся на второе место, а Дмитренко стал третьим.

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