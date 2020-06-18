В среду, 17 июня, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

УЕФА решил судьбу еврокубков

УЕФА по итогам заседания исполкома 17 июня принял решение о доигрывании Лиги Европы и Лиги чемпионов сезона 2019/2020.

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Лиссабон примет матчи плей-офф Лиги чемпионов, начиная с четвертьфиналов. Матчи пройдут с 12 по 23 августа. Поединки 1/8 финала состоятся в период 7-8 августа на домашних стадионах команд, как и планировалось. В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов осталось сыграть ответные матчи в 4 противостояниях.

Матчи плей-офф Лиги Европы проведут с 10 по 21 августа в четырех немецких городах: Дуйсбурге, Гельзенкирхене, Дюссельдорфе и Кельне. Кельн примет финал Лиги Европы 21 августа.

На всех стадиях обоих еврокубков, начиная с четвертьфиналов, будут играть один матч. А вот другие встречи 1/8 финала, которые не успели провести до карантина, состоятся там, где и должны были. Таким образом, "Шахтер" в ответной встрече Лиги Европы примет немецкий "Вольфсбург" в Харькове.

"Динамо" вышло в финал Кубка Украины

Киевское "Динамо" вышло в финал Кубка Украины сезона 2019/2020. В полуфинальном матче киевляне победили закарпатский "Минай", который выступает в Первой лиге Украины.

В финале "Динамо" сыграет с победителем пары "Мариуполь" – "Ворскла". Этот матч состоится 24 июня.

УЕФА назвала дату матчей сборной Украины в Лиге наций и Евро-2020

Сборная Украины еще до конца 2020 года проведет все матчи Лиги наций. Там ее соперниками будут сборные Германии, Испании и Швейцарии. А уже в 2021 году сыграет на Чемпионате Европы.

Матчи группового этапа Лиги наций 2020/21 состоятся осенью 2020 года:

3-5 и 6-8 сентября;

10-11 и 13-14 октября;

14-15 и 17-18 ноября.

Однако пока нет точных дат и мест проведения матчей с участием сборной Украины. "Сине-желтые" должны провести матчи против Германии, Испании и Швейцарии дома и на выезде.

Изменили и даты проведения Евро-2020. В 2021 году оно пройдет с 11 июня по 11 июля. Примут турнир, как и планировалось, 12 городов.

Сборная Украины сыграет в группе C. Там ее соперником будет сборная Нидерландов, Австрии и еще одна команда. Первый матч украинцы проведут в Амстердаме против Нидерландов 13 июня. Два следующих – в Бухаресте – 17 и 21 июня. Относительно третьего соперника в группе, то им станет либо Румыния (если победит в пути A), либо победитель пути D.

Лунин отразил пенальти в принципиальном матче

В 33 туре Сегунды состоялась интересная для украинского болельщика встреча. "Овьедо" нашего Андрея Лунина принимал конкурента в борьбе за выживание "Депортиво".

На 27-минуте матча Андрей взял пенальти от Чолака, сохранив, таким образом, свои ворота в неприкосновенности. Чолак пробил низом, но не в угол, а мяч после сейва Лунина вылетел почти за пределы штрафной.