Тимо Вернер официально покидает "Лейпциг", а Александр Усик встретится с Энтони Джошуа. Главные новости спорта за 18 июня – читайте в дайджесте.

Вернер перешел в "Челси"

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер официально стал игроком лондонского "Челси". О подписании контракта с Вернером сообщает официальный сайт "Челси".

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Игрок останется в "Лейпциге" до завершения действующего сезона.

Футболист присоединится к "Челси" в июле, когда пройдет медосмотр. Тимо не поможет "Лейпцигу" в Лиге чемпионов, которая будет доиграна в августе.

Вероятно, что немец не сможет сыграть в Лиге чемпионов и за "Челси", которому предстоит сыграть в 1/8 финала против "Баварии".

Условия контракта не разглашаются. Иностранные СМИ сообщаются, что "Челси" заключил с 24-летним форвардом контракт на пять лет.

Трансфер немца обойдется "Челси" в 47,5 миллиона фунтов стерлингов. Футболист будет зарабатывать примерно 170 тысяч фунтов в неделю.

Видео голов Тимо Вернера в сезоне 2019/2020

Усик проведет бой с Джошуа

Александр Усик может получить шанс завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе уже в третьем поединке.

Соперником непобедимого Усика станет британец Энтони Джошуа, владеющий титулами WBA, WBO, IBF.

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Промоутер британца Эдди Хирн не исключает, что его подопечный после боя с Кубратом Пулевым (25 июля) сразится с Усиком.

Энтони придется отложить бой с Тайсоном Фьюри, хотя британцы уже договорились о двух поединки в 2021 году.

Будет ли у нас поединок с Александром Усиком перед встречей с Фьюри? Возможно. Можно ли с ним договориться? Возможно. Позволит это WBO? Никто не знает,

– сказал Хирн.

Только после защиты титула WBO Энтони Джошуа встретится с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

Впрочем, Хирн отметил, что поединок Фьюри – Джошуа состоится в любом случае.

В Японии нашли тело погибшего украинского спортсмена

В Японии 12 мая нашли тело погибшего украинского спортсмена Алексея Борисенко.

Тело 37-летнего Алексея Борисенко опознали через месяц после того, как оно было найдено у вершины Фудзи.

Об исчезновении Борисенко стало известно в марте.

Сообщалось, что Борисекно приехал в Японии 26 февраля для участия в марафоне, но забег отменили из-за вспышки коронавируса.

Предполагают, что он мог пойти на гору Фудзи в составе небольшой группы людей. Хотя подниматься на гору в это время года запрещено.

Последний раз его видели в отеле в Токио, там он якобы имел с собой какое-то снаряжение – вероятно, для похода в горы.

Ребров развеял слухи о "Фенербахче"

Украинский тренер Сергей Ребров поставил точку по слухам с назначением в турецкий "Фенербахче".

Экс-тренер киевского "Динамо" не вел переговоры с стамбульцами.

К слову "Ференцварош" Реброва второй раз подряд стал чемпионом Венгрии

46-летний специалист назвал слухами информацию, что он возглавит "Фенербахче". В свое время Ребров играл за турок.

"Слухи из Турции могут быть о ком угодно. В прошлом году, например, ходило много слухов об украинских тренерах и футболистах. Для Турции это совершенно нормально. Никаких официальных разговоров с "Фенербахче" у меня нет", – сказал Ребров.

Сейчас у Реброва действующий контракт с "Ференцварошем".