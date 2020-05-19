Три страны отказываются от Евро-2020, Украина разгромила Россию: новости спорта 18 мая

В понедельник, 18 мая, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Сразу три страны отказываются принять Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020 года, который перенесен на 2021 год, может состояться не в 12 городах, как запланировано. УЕФА имеет проблемы с тремя странами.

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Президент УЕФА Александер Чеферин не исключает, что список городов для проведения Евро-2020 в следующем году придется пересмотреть. Чеферин заявил, что УЕФА хочет, чтобы поединки состоялись в тех городах, что планировалось. По словам Чеферина, с 9 городами все налажено.

Сборная Украины разгромила Россию в крупнейшем онлайн-поединке

На платформе Chess.com состоялся онлайн-матч между сборными Украины и России по шахматам в рамках суперфинала Мировой Лиги.

Крупнейший Live Chess-поединок в истории завершился победой команды Украины во всех трех видах программы – блице, быстрых и классических шахматах– 808:396, 942:506, 650.5:493.5.

По словам организаторов, суперфинал Мировой Лиги стал матчем за звание абсолютного чемпиона и крупнейшим Live Chess матчем в истории.

Марьян Швед выиграл европейский чемпионат и сыграет в Лиге чемпионов

В Шотландии официально завершен сезон Премьер-лиги 2019/20. Футбольный клуб "Селтик", за который выступает украинец Марьян Швед, досрочно стал чемпионом.

Футбольный сезон решили завершить из-за пандемии COVID-19. Для "Селтика" это 9-й подряд титул чемпионов Шотландии и 51-й в истории. "Кельты" призвали фанатов воздержаться от традиционных празднований в связи с ситуацией в Шотландии.

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К сожалению, Марьян Швед не получит чемпионской медали. Для этого следует сыграть хотя бы в 25% матчей. 22-летний украинец вышел на поле лишь один раз.

27 лет назад сборная Украины выиграла свой первый матч в истории

18 мая 1993 года, ровно 27 лет назад сборная Украины по футболу одержала свою первую победу в истории. В гостях со счетом 1:2 была обыграна сборная Литвы.

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