В пятницу, 19 июня, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций и Евро-2020

Сборная Украины еще до конца 2020 года проведет все матчи Лиги наций. Там ее соперниками будут сборные Германии, Испании и Швейцарии. А уже в 2021 году сыграет на чемпионате Европы.

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Календарь сборной Украины на Евро-2020

13.06.2021 Украина – Нидерланды (Амстердам)

17.06.2021 Украина – победитель плей-офф (Бухарест)

21.06.2021 Украина – Австрия (Бухарест)

1/8 финала Евро-2020 состоится с 26-29 июня. Четвертьфиналы – 2-3 июля. Полуфинальные встречи будут проходить с 6-7 июля. Финал Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне.

Лига наций

Сборная Украины в рамках Лиги наций сыграет против Испании, Германии и Швейцарии. Все матчи будут проходить в 21: 45.

03.09.2020 Украина – Швейцария

06.09.2020 Испания – Украина

10.10.2020 Украина – Германия

13.10.2020 Украина – Испания

13.11.2020 Германия – Украина

16.11.2020 Швейцария – Украина

У футболистов "Руха" обнаружили коронавирус

Ряд футболистов "Руха" сдал положительный тест на COVID-19. Ожидается официальное заявление руководства клуба.

Игроки сдавали тесты перед возобновлением Первой лиги, последнее тестирование дало несколько положительных результатов. Точное количество больных игроков пока неизвестно.

Возобновление сезона в Первой лиге запланировано на 24 июня, в этот день "Рух" должен принимать краматорский "Авангард".

"Мариуполь" может сменить тренера

В тренерском кресле "Мариуполя" могут произойти изменения. Остап Маркевич может устроиться в клубе УПЛ.

Наставник является одним из главных кандидатов на пост тренера "Мариуполя". Сейчас приазовцев тренирует Александр Бабич, который работает в клубе еще с 2017 года.

Добавим, что "Мариуполь" располагается на восьмой строчке таблицы, в их активе 27 пунктов.

"Ворскла" неожиданно победила "Днепр-1"

Полтавская "Ворскла" победила "Днепр-1" в матче 27-го тура УПЛ. Оба мяча забил Руслан Степанюк, он отличился на 19-й и 48-й минуте.

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На 6-й минуте главный арбитр матча Денис Шурман назначил пенальти в ворота "Ворсклы" за фол против Сергея Булецы, но потом отменил 11-метровый. На повторе видно, что Владимир Чеснаков наступил на ногу Булеце. Система VAR в этой игре не была задействована.