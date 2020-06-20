Расписание матчей сборной Украины, коронавирус в ФК "Рух": главные новости спорта 19 июня
В пятницу, 19 июня, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.
Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций и Евро-2020
Сборная Украины еще до конца 2020 года проведет все матчи Лиги наций. Там ее соперниками будут сборные Германии, Испании и Швейцарии. А уже в 2021 году сыграет на чемпионате Европы.
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Календарь сборной Украины на Евро-2020
- 13.06.2021 Украина – Нидерланды (Амстердам)
- 17.06.2021 Украина – победитель плей-офф (Бухарест)
- 21.06.2021 Украина – Австрия (Бухарест)
1/8 финала Евро-2020 состоится с 26-29 июня. Четвертьфиналы – 2-3 июля. Полуфинальные встречи будут проходить с 6-7 июля. Финал Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне.
Лига наций
Сборная Украины в рамках Лиги наций сыграет против Испании, Германии и Швейцарии. Все матчи будут проходить в 21: 45.
- 03.09.2020 Украина – Швейцария
- 06.09.2020 Испания – Украина
- 10.10.2020 Украина – Германия
- 13.10.2020 Украина – Испания
- 13.11.2020 Германия – Украина
- 16.11.2020 Швейцария – Украина
У футболистов "Руха" обнаружили коронавирус
Ряд футболистов "Руха" сдал положительный тест на COVID-19. Ожидается официальное заявление руководства клуба.
Игроки сдавали тесты перед возобновлением Первой лиги, последнее тестирование дало несколько положительных результатов. Точное количество больных игроков пока неизвестно.
Возобновление сезона в Первой лиге запланировано на 24 июня, в этот день "Рух" должен принимать краматорский "Авангард".
"Мариуполь" может сменить тренера
В тренерском кресле "Мариуполя" могут произойти изменения. Остап Маркевич может устроиться в клубе УПЛ.
Наставник является одним из главных кандидатов на пост тренера "Мариуполя". Сейчас приазовцев тренирует Александр Бабич, который работает в клубе еще с 2017 года.
Добавим, что "Мариуполь" располагается на восьмой строчке таблицы, в их активе 27 пунктов.
"Ворскла" неожиданно победила "Днепр-1"
Полтавская "Ворскла" победила "Днепр-1" в матче 27-го тура УПЛ. Оба мяча забил Руслан Степанюк, он отличился на 19-й и 48-й минуте.
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На 6-й минуте главный арбитр матча Денис Шурман назначил пенальти в ворота "Ворсклы" за фол против Сергея Булецы, но потом отменил 11-метровый. На повторе видно, что Владимир Чеснаков наступил на ногу Булеце. Система VAR в этой игре не была задействована.
- После 27-ми туров "Днепр-1" лидирует во второй "шестерке", занимая 7-е место (34 балла).
- "Ворскла" поднялась на 9-ю строчку (26).
- В следующем, 28-м туре, "Днепр-1" сыграет на выезде с "Мариуполем". "Ворскла" примет "Олимпик". Оба матча состоятся 28 июня.