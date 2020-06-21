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"Не выдержал, взял бутылку и ударил": украинский тренер о том, как побил футболистов в самолете
20 июня , 15:11 "Не выдержал, взял бутылку и ударил": украинский тренер о том, как побил футболистов в самолете
Юрій Семенюк
Американская компания хочет купить ФК "Черноморец"
20 июня , 12:29 Американская компания хочет купить ФК "Черноморец"
Михайло Гема
Футболист "Динамо" Родригес отметился очередным голом в иностранном чемпионате: видео
20 июня , 10:49 Футболист "Динамо" Родригес отметился очередным голом в иностранном чемпионате: видео
Михайло Гема