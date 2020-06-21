В субботу, 20 июня, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

"Шахтер" стал чемпионом Украины

Донецкий "Шахтер" в 27-м туре УПЛ обыграл "Александрию" (3:2) и досрочно стал чемпионом Украины.

Смотрите также "Шахтер" на матч с "Александрией" вышел в футболках "Спасибо медикам": фото

"Горняки" опережают ближайшего преследователя в таблице – "Динамо" – на 19 очков, но киевляне потеряли математические шансы догнать донецкий клуб, так как в последних 6 матчах смогут набрать максимум 18 очков.

Кроме того, "Шахтер" обошел "Динамо" по количеству титулов, выигранных в независимой Украине. Теперь у "горняков" 35 трофеев, а у динамовцев – 34. Для "Шахтера" это 13-й выигранный чемпионат Украины, на счету "Динамо" – 15.

Вспышка коронавируса в "Олимпике"

Два футболиста "Олимпика" сдали положительные тесты на коронавирус. Донецкий клуб 20 июня узнал результаты тестирования на COVID-19.

Предстоящий матч "Олимпика" с "Карпатами" в 27-м туре УПЛ перенесут. Поединок был запланирован на воскресенье, 21 июня, и должен был пройти в Луцке из-за эпидемиологической ситуации во Львовской области.

"Шахтер" узнал новое место матча в Лиге Европы

Приостановленный розыгрыш Лиги Европы сезона 2019/2020 официально решили доиграть в августе. Единственный представитель Украины в еврокубках "Шахтер" не сможет играть домашние матчи в Харькове или Киеве.

Не пропустите Лига чемпионов 2019/2020: УЕФА официально назвал дату и место матчей

Матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Вольфсбург" пройдет в Германии. Игра должна была состояться в Харькове. Об этом рассказал глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

Впрочем, не сообщается, будет применено правило выездного гола. "Шахтер" будет проводить домашний матч формально, когда "волки" свою домашнюю игру, хотя и без зрителей, провели фактически.

Гол Милевского принес победу "Динамо"

"Динамо-Брест" в матче чемпионата Беларуси уверенно справился с "Городеей" в 14-м туре.

На 29-й минуте Милевский сравнял счет (1:1). Форвард оказался в нужном месте и головой добавил мяч в пустые ворота соперника.

Кроме Милевского в стартовом составе брестского коллектива на поле вышли два других украинца: Евгений Хачериди и Александр Нойок.