Беседин стал жертвой гопников, возобновление соревнований в Украине: новости спорта 20 мая

В среду, 20 мая, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Гопники на квартире избили Артема Беседина

В сети появилось видео скандального характера с участием известного футболиста – 24-летнего Артема Беседина. Оно опубликовано на созданном канале в YouTube под названием "собутыльники избили звезду "Динамо" из сборной Украины по футболу Беседина".

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Это произошло в 2016 году. Беседин попал в компанию молодых людей, которые стали его оскорблять. Когда Артем ответил – получил удар в лицо и упал со стула. Во время скандального момента "на квартире у гопников" с ударом по лицу, в результате которого у игрока пошла кровь, он мог находиться в состоянии опьянения.

Президент "Динамо" Игорь Суркис крупно оштрафовал Беседина за пьяные похождения в межсезонье 2016/17, но за футболиста заступился тогдашний наставник команды Сергей Ребров, продлив пребывание Артема в столичном клубе.

Добавим, что в 2016 году, на тот момент 20-летний футболист дебютировал за сборную Украины, возглавляемую Андреем Шевченко.

Кабмин официально разрешил проведение спортивных соревнований с 22 мая

Кабинет министров одобрил решение, которым вводит адаптивный карантин до 22 июня, одновременно с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мероприятий. В частности власть разрешила проведение спортивных соревнований.

С 22 мая спортивные мероприятия в Украине можно будет проводить с ограничением до 50 человек и без зрителей (мероприятия более 50 человек соглашаются с МЗ).

Новые города могут принимать матчи сборной Украины по футболу

В ближайшее время сборная Украины может увеличить количество городов, которые имели возможность принять матчи национальной команды.

К слову Стало известно, когда Шевченко может покинуть сборную Украины

Украинская ассоциации футбола будет рассматриваться возможность проведения официальных и товарищеских домашних матчей национальной команды Украины на восьми стадионах, среди которых ужгородский "Авангард" и полтавский стадион "Ворскла" имени Бутовского.

Эти стадионы могут принять товарищеские матчи сборной в период между 2020 и 2022 годами.

Гол Милевского не спас "Динамо" от поражения БАТЭ

В десятом туре чемпионата Беларуси встречались чемпион и вицечемпион прошлой кампании – брестское "Динамо" принимало БАТЭ. Матч закончился победой борисовчан-1: 3.

В составе брестчан с первых минут появились Нойок и Милевский, а Хачериди только попал в заявку, отбыв пятиматчевую дисквалификацию, которую он получил за удаление в матче 5-го тура против "Витебска" (0:1).

На 31-й минуте матча гости повели в счете усилиями Станислава Драгуна. "Динамо-Брест" отыгралось в концовке первого тайма после точного удара Артема Милевского. Это третий гол украинца в нынешнем розыгрыше Высшей лиги.

Видео гола Милевского

Зеленский анонсировал строительство 25 спортивных объектов для каждой области Украины

В Украине начинается государственный проект по созданию в каждой области 25 спортивных объектов спортивной инфраструктуры, посвященных выдающимся спортсменам или спортсменам из этого региона.

"Мы начали новую программу с Министерством спорта и Министерством региональной политики. Мы построим 25 спортивных комплексов для каждой области. Очень важно развивать спорт в нашей стране, и я бы очень хотел, чтобы мы назвали все эти объекты в честь современных украинский спортсменов", – заявил глава государства.

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