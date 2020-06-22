Миколенко может пополнить состав обладателя Кубка Италии Украинский защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виталий Миколенко может изменить киевскую прописку на итальянскую. Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо заинтересован в услугах украинца. Стоит прочитать Как не потерять мотивацию в спорте: эксклюзив с футболисткой сборной Украины Татьяной Романенко Неаполитанский клуб рассмотрит возможность покупки защитника при условии, если команду покинут Фаузи Гулам или Эльсейд Хюсай. Конкурентами Миколенко на возможный трансфер в клуб являются защитник "Олимпиакоса" Константинос Цимикас, Михал Карбовник из польской "Легии" и Томаш Тавареш из "Бенфики". Кадровые проблемы "Зари" В ближайшее время основные защитники Михайличенко и Чеберко покинут расположение луганчан. Что интересно, у многих футболистов в контрактах появилась клаузула, при этом явно заниженная, чем их рыночная стоимость. Также покинут Тимчик, Леднев и Громов. Под вопросом дальнейшая судьба Иванисени и Махарадзе. Главный наставник Виктор Скрипник и агент Вадим Шаблий не могут найти общий язык. В ближайшее время должна состояться трехсторонняя встреча между президентом клуба Евгением Геллером, Виктором Скрипником и самим агентом Вадимом Шаблием, на которой попытаются решить ситуацию и прийти к общему согласию. Читайте также Скандал в Италии: болельщики обвинили клуб в дискриминации темнокожих людей Легендарный бой Кличко – Льюис 17 лет назад 21 июня 2003 года, на арене "Staples Center" в Лас-Вегасе (США) состоялся поединок между чемпионом WBC британцем Ленноксом Льюисом и претендентом на титул украинцем Виталием Кличко. Рефери остановил бой из-за многочисленных травм украинца и зафиксировал победу британца техническим нокаутом. Этого поединка вообще могло бы и не быть. Леннокс Льюис должен был драться с Кирком Джонсоном, а Виталий Кличко с Седриком Босвелом. Но незадолго до боя Джонсон травмировался, и Кличко-старший согласился заменить его в бою с чемпионом WBC. Бой с Кличко был последним в карьере легендарного британца. 6 февраля 2004 года он объявил о завершении карьеры. Виталий в дальнейшем неоднократно вызывал его провести бой-реванш, но Льюис не принял такую идею. "Заря" в драматичном поединке победила "Десну" В рамках 27 тура "Десна" принимала "Зарю". В течение всего матча преимущество было на стороне луганской команды. Уже на 6-й минуте встречи "Заря" забила быстрый гол. Тимчик протащил мяч по флангу и сместился в центр, отдал передачу на Юрченко, тот пяткой скинул на Кочергина, который точно пробил в ворота соперника – 0:1. Еще один гол в активе Михайличенко. На 90+8 минуте игрок "Десны" заработал пенальти, который удачно реализовал Фаворов. Итоговый счет встречи – 1:2. Благодаря победе "Заря" вышла на третье место и опередила черниговскую "Десны" в турнирной таблице. В их активе 52 очка. Такое же количество пунктов у киевского "Динамо", которое свой матч сыграет завтра с "Колосом". "Десна" опустилась на четвертое место и осталась с теми же 49 набранными пунктами.