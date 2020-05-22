Шевченко потеряет помощника, гандболистка из Украины станет россиянкой: главные новости 21 мая

Андрей Шевченко рискует потерять ключевого помощника в сборной Украины, а гандболистка Дарья Стаценко хочет играть за сборную России. Главные новости спорта 21 мая – читайте в дайджесте.

Шевченко потеряет помощника

Помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Мауро Тассотти может покинуть команду. Итальянский специалист может перейти в "Милан", сообщает Milan news со ссылкой на авторитетное издание Tuttosport.

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Тассотти может войти в тренерский штаб немецкого специалиста Ральфа Рангника, которого называют главным кандидатом на пост тренера "Милана".

По информации источника, Рангник заинтересован в приглашении Тассотти, поскольку хочет вернуть клубу "итальянскую душу".

Тассотти с 2001 года работал в тренерском штабе "Милана". С 2016 года он работает ассистентом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Украинская гандболистка хочет играть за сборную России

Украинская гандболистка Дарья Стаценко хочет играть за сборную России. Уроженка Киева, выступающая за "Динамо-Синара Волгоград", может получить российское гражданство.

Тренер молодежной сборной России Любовь Сидоричева рассчитывает на нее в молодежном чемпионате мира 2020 года. Она подтвердила, что Стаценко получает российский паспорт.

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"Если у Даши будет российское гражданство, я стопроцентно возьму ее в свою команду. Наш чемпионат мира пройдет в одни сроки с чемпионатом Европы у взрослой команды, и я, честно говоря, не надеюсь, что нам отдадут Елену Михайличенко. Поэтому в этой ситуации молюсь за счастливое решение вопроса с паспортом для Даши", – сказала Любовь Сидоричева.

Согласно международным регламентам, украинка уже может выступать не только за девичью команду (U-18), но и за молодежную (U-20).

До приезда в Волгоград украинка никогда не занималась в системе ДЮСШ.

Как пишет handballfast.com, последний раз Дарья приезжала с мамой в Москву для того, чтобы донести в миграционный центр обновленные данные.

"Сейчас вся семья в состоянии долгого ожидания. Но папа уверен, что в течение ближайших полгода все счастливо разрешится в пользу дочери и на чемпионат мира (U-20) она все же отправится", – говорится в сообщении.

Украинские клубы поддержали досрочное завершение сезона

Футбольные клубы Второй лиги Украины проголосовали за досрочное завершение чемпионата. Причиной стала пандемия COVID-19.

Решение поддержали представители 14 команд, 5 были против, а один представитель воздержался.

Вопрос по обмену клубами между лигами будет решаться после завершения голосования по доигрыванию Первой лиги Украины.

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Клубы Первой лиги проголосовали за непродление турнира в классическом формате из-за пандемии COVID-19.

Возможные варианты доигрывания турнира уже обсуждаются. Дискуссия продлится в течение недели.

25 мая клубы получат опросник, в котором должны поделиться своим видением вопроса. После этого ПФЛ обсудит эти варианты на исполкоме УАФ.

Как украинские спортсмены поздравляли с Днем вышиванки

21 мая – Всемирный День вышиванки. К празднованию присоединились украинские спортсмены, которые похвастались своими колоритными вышиванками.

К поздравлениям присоединились Виталий Кличко, Жан Беленюк, Денис Беринчик, Ольга Харлан и другие.