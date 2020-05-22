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Шевченко потеряет помощника, гандболистка из Украины станет россиянкой: главные новости 21 мая

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Новости спорта 21 мая 2020 – новости спорта Украины и мира
Главные новости спорта 21 мая / 24 канал

Андрей Шевченко рискует потерять ключевого помощника в сборной Украины, а гандболистка Дарья Стаценко хочет играть за сборную России. Главные новости спорта 21 мая – читайте в дайджесте.

Помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Мауро Тассотти может покинуть команду. Итальянский специалист может перейти в "Милан", сообщает Milan news со ссылкой на авторитетное издание Tuttosport.

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Тассотти может войти в тренерский штаб немецкого специалиста Ральфа Рангника, которого называют главным кандидатом на пост тренера "Милана".

По информации источника, Рангник заинтересован в приглашении Тассотти, поскольку хочет вернуть клубу "итальянскую душу".

Тассотти с 2001 года работал в тренерском штабе "Милана". С 2016 года он работает ассистентом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Украинская гандболистка Дарья Стаценко хочет играть за сборную России. Уроженка Киева, выступающая за "Динамо-Синара Волгоград", может получить российское гражданство.

Тренер молодежной сборной России Любовь Сидоричева рассчитывает на нее в молодежном чемпионате мира 2020 года. Она подтвердила, что Стаценко получает российский паспорт.

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"Если у Даши будет российское гражданство, я стопроцентно возьму ее в свою команду. Наш чемпионат мира пройдет в одни сроки с чемпионатом Европы у взрослой команды, и я, честно говоря, не надеюсь, что нам отдадут Елену Михайличенко. Поэтому в этой ситуации молюсь за счастливое решение вопроса с паспортом для Даши", – сказала Любовь Сидоричева.

Согласно международным регламентам, украинка уже может выступать не только за девичью команду (U-18), но и за молодежную (U-20).

До приезда в Волгоград украинка никогда не занималась в системе ДЮСШ.

Как пишет handballfast.com, последний раз Дарья приезжала с мамой в Москву для того, чтобы донести в миграционный центр обновленные данные.

"Сейчас вся семья в состоянии долгого ожидания. Но папа уверен, что в течение ближайших полгода все счастливо разрешится в пользу дочери и на чемпионат мира (U-20) она все же отправится", – говорится в сообщении.

Футбольные клубы Второй лиги Украины проголосовали за досрочное завершение чемпионата. Причиной стала пандемия COVID-19.

Решение поддержали представители 14 команд, 5 были против, а один представитель воздержался.

Вопрос по обмену клубами между лигами будет решаться после завершения голосования по доигрыванию Первой лиги Украины.

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Клубы Первой лиги проголосовали за непродление турнира в классическом формате из-за пандемии COVID-19.

Возможные варианты доигрывания турнира уже обсуждаются. Дискуссия продлится в течение недели.

25 мая клубы получат опросник, в котором должны поделиться своим видением вопроса. После этого ПФЛ обсудит эти варианты на исполкоме УАФ.

21 мая – Всемирный День вышиванки. К празднованию присоединились украинские спортсмены, которые похвастались своими колоритными вышиванками.

К поздравлениям присоединились Виталий Кличко, Жан Беленюк, Денис Беринчик, Ольга Харлан и другие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Із Днем вишиванки! ⠀ Сьогодні перед початком тренування @piat30 від імені команди вручив головному тренеру @luis_castro_official традиційну українську вишиванку. ⠀ Happy Vyshyvanka Day! ⠀ Today, before the start of the training session, Andriy Pyatov gave the manager Luis Castro a traditional Ukrainian embroidered shirt on behalf of the team. ⠀ #ДеньВишиванки #VyshyvankaDay #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkov #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #вишиванка #vyshyvanka

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

 

Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Гандбол
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