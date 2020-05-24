Возвращение Ла Лиги, самоубийство экс-футболиста "Металлиста" и другие новости спорта 23 мая

В субботу, 23 мая, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Правительство Испании официально разрешило возобновить футбольный сезон

В Испании уже определили дату возобновления футбольного сезона, который приостановлен из-за пандемии COVID-19.

Кстати Финал Кубка Испании по футболу официально состоится со зрителями на трибунах

Премьер-министр Испании Педро Санчес в официальном обращении заявил, что Ла Лига сможет восстановить сезон уже 8 июня.

Что известно об остановке чемпионата Испании

Последний матч в Ла Лиге был сыгран 10 марта, когда "Реал Сосьедад" со счетом 2:1 обыграл "Эйбар".

На момент установления паузы лидером турнирной таблицы соревнований была "Барселона", которая в 27 матчах набрала 58 очков. На два очка от каталонского клуба отставал "Реал", на третьем месте – "Севилья", у которой 47 пунктов.

Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством

Экс-нападающий харьковского "Металлиста" Милян Мрдакович совершил самоубийство в собственной квартире. Футболист застрелился из пистолета.

Трагедия произошла в центре Белграда в съемной квартире, где 38-летний экс-футболист жил со своей девушкой.

После того, как Мрдакович сел на кровать и со словами "Я больше не могу" взял пистолет, девушка убежала из квартиры и позвонила в полицию. Правоохранители прибыли на вызов и нашли Миляна мертвым – он выстрелил себе в голову.

Ломаченко призвал оставить Лавру в управлении Московского патриархата

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBC Franchise, WBO в легком весе Василий Ломаченко призвал сохранить Киево-Печерскую Лавру в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата.

Ломаченко призывает подписать петицию к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом оставить права на управление Киево-Печерской лаврой Московскому патриархату.

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Также эта петиция просит отменить предыдущее обращение к Президенту Украины, которая, наоборот, просит прекратить использование Лавры Московским патриархатом: расторгнуть договор аренды и передать ее в пользование Православной Церкви Украины.

Новый постер к бою Чисора – Усик

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 27 КО) опубликовал новый постер к бою против экс-чемпиона крузервейта Александра Усика (17-0, 13 КО).

Из него следует, что поединок покажет Sky Sports. Дата и место поединка пока не указываются.