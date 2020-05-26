Дата матча "Шахтер" – "Динамо", смерть украинского тренера и другие новости спорта 25 мая

В понедельник, 25 мая, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Восстановление УПЛ в конце мая

Украинскую Премьер-лигу (УПЛ) сезона 2019/2020 планируют доиграть. Матчи чемпионата Украины по футболу продлятся с мая по июль. УПЛ возобновит сезон 30 мая.

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В то же время в "Шахтере" заявили, что решение о рестарте сезона еще не принял Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Также известно, что матч 24 тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо" состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве. Встреча состоится 31 мая, сообщает телеграмм "Шах и Шах".

Заслуженный тренер Украины Роман Зубрилов внезапно умер

Украинский тренер по биатлону Роман Зубрилов умер в возрасте 56 лет. Причиной смерти стал инфаркт.

Что известно о Романе Зубрилове

Зубрилов был заслуженным тренером Украины, кандидатом педагогических наук, автором статей и научно-методических пособий для специалистов по биатлону. Родился в Киеве в 1964 году.

Роман Зубрилов – бывший муж известной украинской и белорусской биатлонистки Елены Зубриловой, которая в период с 1993-го по 2000 год стала 4-кратной чемпионкой мира и 21-кратной победительницей этапов Кубка мира. В 2002 году после Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Зубрилова переехала в Беларусь.

Последние восемь лет Роман Зубрилов работал в сборной Тюменской области.

15 лет назад произошло "Стамбульское чудо" в Лиге чемпионов

15 лет назад, 25 мая 2005 года, состоялся самый драматичный финал Лиги чемпионов, который окрестили "стамбульским чудом". "Ливерпуль" в Стамбуле совершил один из самых сумасшедших камбэков в истории футбола, одолев итальянский "Милан" Андрея Шевченко.

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Андрей Шевченко в составе "Милана" был чрезвычайно близок к выигрышу своего второго Лиги чемпионов за 3 сезона. Украинец вышел в стартовом составе, отметился голевым пасом. "Милан" вел 3:0 после первого тайма, но за 6 минут потерял все преимущество.

Две решающие дуэли против Ежи Дудека (сначала в овертайме, а затем в серии послематчевых пенальти) проиграл именно наш Шевченко. Перед решающим ударом Андрей нервно поправил прическу, слабо разбежался и пробил по центру.

Милан – Ливерпуль видео лучших моментов матча

Президент "Ингульца" намекнул, что в Первой лиге устроили заговор

Александр Поворознюк, президент "Ингульца", прокомментировал голосование отдельных клубов Первой лиги о непродлении соревнований по регламенту из-за пандемии COVID-19 и карантина.

Поворознюк намекнул, что "Рух", "Волынь" и "Минай" сговорились, чтобы не доигрывать сезон в Первой лиге, так как они занимают три первых места в турнирной таблице, что гарантирует попадание в УПЛ.

Что известно о доигрывании сезона в Первой лиге

На прошлой неделе на Совете лиг ПФЛ не сумели прийти к решению о доигрывании Первой лиги в полном виде по регламенту.

Шесть клубов Первой лиги проголосовали за доигрывание чемпионата по регламенту в полном виде, восемь клубов проголосовали против, один клуб воздержался.

Клубы не смогли решить на Совете лиг, в каком виде необходимо завершить чемпионат Первой лиги. ПФЛ направит опросники в клубы Первой лиги и ожидает получить в ответ их позицию. Чемпионат Первой лиги может быть доигран как мини-турнир за повышение в классе в УПЛ и за право остаться в лиге. Также рассматриваются варианты оставить текущее турнирное положение команд или аннулировать результаты сезона.