Официальное возобновление УПЛ, самоубийство чемпиона Украины и другие новости спорта 26 мая
Во вторник, 26 мая, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.
Минздрав дал разрешение восстановить УПЛ 30 мая
Украинскую Премьер-лигу (УПЛ) сезона 2019/2020 официально доигрывают. Матчи чемпионата Украины по футболу продлятся с мая до июля. Министерство охраны здоровья Украины дало разрешение возобновить поединки с 30 мая.
К слову Как будут проходить футбольные матчи в Украине: рекомендации Минздрава
Клубы УПЛ приняли решение возобновить сезон 30 мая. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подтвердил, что Минздрав дал разрешение проводить матчи с 30 мая.
Матч "Шахтер" – "Динамо", который состоится в первом после возобновления чемпионата туре, пройдет не в Харькове, а в Киеве. Встреча состоится 31 мая. Официально эту информацию подтвердил сайт ФК "Динамо".
Предыдущий календарь УПЛ
- 24-й тур – 30 мая
- 25-й тур – 6 июня
- 26-й тур – 13 июня
- 27-й тур – 20 июня
- 28-й тур – 27 июня
- 29-й тур – 4 июля
- 30-й тур – 11 июля
- 31-й тур – 15 июля
- 32-й тур – 19 июля
Раньше полуфиналы Кубка Украины хотели провести 10 июня, теперь – 24 июня. Финал Кубка Украины в планах – 25 июля, тогда как ранее была дата 17 июля.
Чемпион Украины по бодибилдингу покончил жизнь самоубийством
В Тернополе покончил с собой молодой спортсмен и тренер Любомир Шкодзинский. Мужчине было всего 26 лет. Шкодзинский повесился, спасти жизнь ему не удалось. Среди причин трагедии называют неудачи в работе и проблемы в личной жизни, неразделенная любовь.
Что известно о Любомира Шкодзинського
Шкодзинский работал тренером по бодибилдингу и фитнесу в Тернополе. В октябре 2012 года Любомир стал чемпионом Украины по бодибилдингу.
Любомир Шкодзинський выступал в категории юношей 18-ти лет и опередил двух атлетов из Хмельницкой области. Бодибилдингом тернополянин занимался более десяти лет.
"Бавария" минимально победила "Боруссию" Дортмунд
Во вторник, 26 мая, дортмундская "Боруссия" на своем поле принимала "Баварию" в 28 туре Бундеслиги. Матч закончился минимальной победой гостей.
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На 44-й минуте Коман сделал отличный пас в штрафную, там Джошуа Киммих заметил, что Бюрки вышел из ворот, и перебросил через него мяч-0: 1.
Как итог, "Бавария" оторвалась от "Боруссии" уже на 7 пунктов, а "шмели", в свою очередь, рискуют потерять вторую позицию. Отставание от третьего "Лепцига" составляет 3 очка, а четвертого "Байера" – 4.
Ломаченко – Лопес: новая дата и место боя
Один из самых ожидаемых поединков легкого веса между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом таки состоится. Украинец и американец выяснят сильнейшего боксера в рамках легкого веса осенью 2020 года.
Отец и тренер Теофімо Лопес рассказал, что бой состоится в сентябре. Об этом Лопесу-старшему рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.
Как заявил отец Лопеса, Ломаченко прилетит в США в начале июня. По его словам, украинский боксер будет добираться через Москву. На этот момент точной даты поединка Ломаченко – Лопес нет. Тренер рассказал, что бой пройдет в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand.