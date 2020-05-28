Финал Кубка Украины во Львове, новый владелец "Карпат" и другие новости спорта 27 мая

В среду, 27 мая, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Финал Кубка Украины по футболу перенесли в другой город

Финал Кубка Украины по футболу в этом году состоится во Львове. Матч должен был состояться в Тернополе, однако из-за коронавируса его перенесли.

К слову Минздрав дал разрешение возобновить УПЛ 30 мая: дата и календарь матчей

В полуфинале Кубка Украины "Минай" примет "Динамо", а "Мариуполь" – "Ворсклу".

Львов во второй раз в истории примет финал турнира – в 2016 году донецкий "Шахтер" обыграл здесь луганскую "Зарю" (2:0).

Олег Смалийчук официально стал владельцем "Карпат"

Бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук выкупил долю Петра Дыминского во львовском клубе.

Смалийчук значится конечным бенефициаром одной из компаний-учредителей юридического лица ФК "Карпаты", которая владеет 50% клуба, а Петр Дыминский больше не имеет отношения к клубу.

Что известно об Олеге Смалийчуке?

Олег Смалийчук в свое время занимал пост вице-президента "Карпат". Это довольно известный агент, который проживает в Испании и который утверждает, что именно он устроил один из самых громких трансферов в истории украинского футбола – переход вратаря Андрея Лунина из "Зари" в "Реал".

Смалийчук сейчас претендует на пост президента УПЛ. Выборы состоятся не раньше конца нынешнего сезона.

Регулярный чемпионат НХЛ официально завершен

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что регулярный сезон 2019/20 доигран не будет. Он был остановлен в марте, а командам оставалось провести 11-13 матчей.

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Лига хочет доиграть сезон, но если он восстановится, то сразу с плей-офф, в котором примут участие 24 команды (а не традиционные 16). Клубы будут играть в Кубке Стэнли в двух городах – на Востоке и Западе. В данный момент НХЛ рассматривает 10 городов. Сезон возобновится не раньше июля.

Разгром от "Шахтера" и быстрая победа "Динамо"

27 мая донецкий "Шахтер" принимал "Оболонь-Бровар" в Киеве. Матч завершился победой "горняков" – 4:0.

"Шахтер" сумел забить быстрый гол – отличился Патрик. А через 12 минут уже Патрик результативно ассистировал Марлосу, который удвоил счет. Во втором тайме матча Маркос и Тете довели счет до разгромного.

В свою очередь, "Динамо" одолело "Олимпик" (2:0) в своем втором спарринге перед восстановлением сезона УПЛ. Победу киевлянам обеспечил Георгий Цитаишвили, отличившийся на 2-й и 4-й минутах противостояния.