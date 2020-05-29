Официальное восстановление АПЛ, новая дата боя Усика и другие новости спорта 28 мая

В четверг, 28 мая, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Появилась дата возвращения АПЛ

Воозобновление матчей английской Премьер-лиги (АПЛ) состоится 17 июня. В первом матче после карантинной паузы сыграет "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

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"Астон Вилла" 17 июня встретится с "Шеффилд Юнайтед", а "Манчестер Сити" с "Арсеналом". Оба матча были перенесены в рамках 28 тура АПЛ. Когда эти матчи будут сыграны, то всем командам останется провести по 10 матчей.

Новая дата поединка Усик – Чисора

Второй поединок Александра Усика в супертяжелом весе состоится летом 2020 года. Украинский боксер, как и ожидалось, встретится с британцем Дереком Чисорой.

Промоутер Эдди Хирн, который организует поединок, заявил, что Усик и Чисора сразятся в конце августа. О месте боя, то противостояние может пройти за пределами Великобритании. Среди претендентов на бой – Саудовская Аравия.

Что известно о бое Усик – Чисора

Поединок боксеров должен был состояться 23 мая в Лондоне (Англия) на O2 арене. Бой не отменили, а перенесли из-за пандемии COVID-19.

На данный момент точная дата боя не сообщается. Боксеры вряд ли смогут встретиться в Британии, ведь там запрещены спортивные турниры со зрителями.

Победитель поединка в будущем получит право встретиться с чемпионом мира по версии WBO. Сейчас титулом владеет Энтони Джошуа.

Как будут работать бассейны после карантина

Министерство здравоохранения дало рекомендации по работе бассейнов в условиях пандемии коронавируса. В Украине посещение бассейнов разрешено с 1 июня.

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Рекомендации Минздрава относительно посещения бассейнов

для индивидуального посещения;

для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;

при условии одновременного пребывания на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп в 50-метровых бассейнах;

при условии одновременного пребывания на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивных тренировочных групп в 25-метровых бассейнах.

Смалийчук и "Карпаты": чего ждать от нового владельца клуба

Олег Смалийчук неожиданно выкупил 50% акций "Карпат", чем буквально завершил эру Петра Дыминского во львовском клубе. В последнее время Дыминский по тем или иным причинам охладел к клубу, что привело не только к спортивным проблемам, но и финансовым. У "Карпат" прослеживается не только футбольный кризис, но и проблемы с менеджментом. Все это должен решить Смалийчук.

Все главное о выкупе "Карпат" Смалийчуком читайте на сайте Спорт 24.