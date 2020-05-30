Украинский боец смешанных единоборств Аскар Можаров избил российского блогера, а в УЕФА думают над форматом проведения Лиги чемпионов. Главные новости спорта за 29 мая – читайте в дайджесте.

Украинский боец Можаров избил российского блогера

Украинский боец смешанных единоборств (ММА) Аскар Можаров признался, что избил российского блогера Максима Мернеса. Об этом сообщает 24 канал.

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Стычка произошла в Пхукете (Таиланд), где оба сейчас проживают. Причиной столкновения стал конфликт в соцсетях.

По словам одессита, он встретил Максима Мернеса на улице и спросил, почему тот издевается в Instagram. Россиянин не нашел четкого ответа.

Как говорит Можаров, россиянин спровоцировал его.

Каюсь, не вытерпел. Показал ему один из своих фирменных приемов и аккуратно прикоснулся к его лицу кулаком. Ненароком разбил его телефон. Теперь он что-то рассказывает о выставочном бое. Это смешно,

– сказал украинец.

После этого Мернес заявил, что хочет провести бой с украинцем. Аскар уверяет, что примет вызов и будет драться с Мернесом только левой рукой.

Аскару Можарову 25 лет, он родился и вырос в Одессе. Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах начал в 2014 году. Два года владел поясом чемпиона в китайской организации YunFeng. Провел 25 боев, в которых одержал 19 побед.

Максиму Мернесу 24 года, он является блогером и бизнесменом,.

Назван самый богатый спортсмен

Американский журнал Forbes опубликувал список самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Швейцарский теннисист Роджер Федерер впервые возглавил рейтинг.

За год Федерер заработал 106,3 миллиона долларов. Призовые Роджера составили 6,3 миллиона долларов, спонсоры, контракты и реклама – 100 миллионов долларов.

Федерер обошел футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду, который на второй строчке с доходом в 105 миллионов евро. Футболист "Барселоны" Лионель Месси на третьей строчке (104 миллиона долларов).

Топ-10 рейтинга Forbes

Роджер Федерер (теннисист) – 106,3 миллиона долларов Криштиану Роналду (футболист) – 105 миллионов долларов Лионель Месси (футболист) – 104 миллиона долларов Неймар (футболист) – 95,5 миллиона долларов ЛеБрон Джеймс (баскетболист) – 88,2 миллиона долларов Степан Карри (баскетболист) – 77,4 миллиона долларов Кевин Дюрант (баскетболист) – 63,9 миллиона долларов Тайгер Вудс (гольфист) – 62,3 миллиона долларов Кирк Казинс (игрок американского футбола) – 60,5 миллиона долларов Карсон Венц (игрок американского футбола) – 59,1 миллиона долларов

В топ-100 вошли всего две женщины. Ими стали теннисистки Наоми Осака, доход которой 37,4 миллиона долларов (29 место) и Серена Уильямс – 36 миллионов долларов (33 место).

Где и когда состоится Лига чемпионов

В УЕФА решают, как завершить сезон Лиги чемпионов 2019/2020. Самый престижный турнир Европы может быть доигран в Германии в новом формате.

Матчи стадии 1/8 финала должны пройти 7-8 августа. На этом этапе осталось провести 4 поединка.

Четвертьфиналы планируется провести 13-14 августа на нейтральных полях в формате одного матча.

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Также изучается возможность проведения полуфиналов и финала турнира в формате "Финала четырех" в Германии из-за неопределенной эпидемиологической ситуации в Турции.

Как известно, финал должен был принять Стамбул. Также Турция претендовала, чтобы провести остаток поединков.

Германию рассматривают из-за того, что УЕФА остался доволен рестартом Бундеслиги. Там возобновлены футбольные матчи с 16 мая.

Людям старше 60 лет разрешили посещать спортивные события

Правительство разрешило людям старше 60 лет быть привлеченным к организации и проведению спортивных соревнований.

Решение принято 29 мая на внеочередном заседании Кабмина.

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Люди старше 60 лет, могут тренировать, обслуживать судейством соревнования и быть представителями профессиональных спортивных клубов.

"Это снятие ограничений распространяется также и на мероприятия, внесенные в Единый календарный план Министерства молодежи и спорта", – сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Ранее в медицинском протоколе МОЗ, разработанном для чемпионата Украины по футболу, было отмечено, что к проведению спортивных мероприятий не могут быть привлечены люди младше 18 и старше 60 лет.

В то же время в протоколе УПЛ о проведении матчей не было информации об ограничении для лиц старше 60 лет.

УПЛ отреагировала на информацию, указав, что протокол МОЗ тоже обязателен к исполнению, поэтому ограничение по возрасту остается в силе.