В субботу, 30 мая, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Вспышка коронавируса в " Карпатах"

У футболистов и персонала львовских "Карпат" обнаружили положительный тест на COVID-19. Игроки львовян распущены по домам и ждут повторного тестирования на коронавирус. Матч с "Мариуполем" в воскресенье, 31 мая, не состоится.

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На официальном сайте клуб выложил обращение, в котором подчеркнул, что не будет обжаловать решение УПЛ, если Лига решит не переносить игру, а зачтет "Карпатам" техническое поражение.

Также по информации ТК "Футбол", футболисты, которые подхватили инфекцию – это грузинский защитник Андро Гиоргадзе, фланговый защитник Владислав Дубинчак и один из вратарей команды.

Первые матчи после восстановления УПЛ

Украинская Премьер-лига выходит из карантина. 30 мая команды сыграли первые матчи.

Честь возобновить прерванное первенство выпала представителям верхней шестерки – "Колоса" и "Десне". Уверенную победу одержали гости из Чернигова – 2:0.

Позже "Днепр-1" на собственном поле принимал "Олимпик". Матч закончился уверенной победой хозяев – 3:1.

Также "Александрия" неожиданно победила "Зарю" (1:0) на последних минутах матча. Теперь луганчане рискуют потерять второе место в УПЛ.

Неудачный дебют Алиева в боксе

29 мая состоялся боксерский поединок между бывшим футболистом киевского "Динамо" Александром Алиевым и актером Никитой Вакулюком. Шоу проходило в рамках проекта "Битва". Регламент поединка – 3 раунда по 2 минуты. Поединок продлился все три раунда и Алиев потерпел поражение.

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Алиев выглядел активнее на ринге и пытался вкладываться в свои удары, однако большинство из них не доходило до цели. Его соперник действовал вторым номером и более обдуманно. В итоге судьи раздельным решением отдали победу Вакулюку.

Алиев – Вакулюк: смотрите видео боя

Рустам Худжамов будет работать экспертом на телеканалах "Футбол"

Известный украинский голкипер Рустам Худжамов, который поиграл за сборную Украины, "Шахтер", "Зарю" и "Мариуполь", решил завершить карьеру.

Теперь 37-летний экс-голкипер будет работать экспертом на телеканалах "Футбол". Дебют Худжамова в новой роли состоится в воскресенье, 31 мая, во время центрального матча 24 тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо".