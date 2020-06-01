"Шахтер" встретился с "Динамо", Владимир Кличко может тренировать Майка Тайсона. Самые главные новости спорта за 31 мая – читайте в дайджесте.

"Динамо" снова проиграло "Шахтеру"

Третья встреча "Шахтера" и "Динамо" в рамках УПЛ сезона 2019/2020 вновь завершилась в пользу "горняков". Об этом сообщает 24 канал.

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"Динамо" лучше начало поединок и контролировало ход противостояния. Уже на 19 минуте Сидорчук забил гол, но "Шахтер" спасло вмешательство системы VAR.

Киевляне таки дожали "горняков" на 38 минуте. Цитаишвили гениально отдал на Буяльского, который ударом головой открыл счет. Но на этом весь позитив для "Динамо" кончился.

В следующей же атаке Марлос сравнял счет. После перерыва украинский бразилец оформил дубль. Итоговый результат 3:1 установил Маркос Антонио.

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Кличко будет тренировать Тайсона

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко может помочь вернуться в ринг звездному американцу Майку Тайсону.

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Британский чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа рассказал, что Кличко получил приглашение войти в тренировочный лагерь Тайсона.

Энтони утверждает, что Владимира Кличко пригласили в тренировочный лагерь Майка Тайсона, чтобы он помог ему подготовиться к возвращению в ринг.

Майк Тайсон хочет вернуться. Его команда пригласила Кличко тренироваться вместе с Майком. Они могли выбрать любого боксера, но пригласили именно Владимира, ведь он уважаемый представитель хевивейта. Он знает, как работает этот бизнес,

– заявил британец.

Пока не сообщается, принял ли Владимир Кличко приглашение 53-летнего Тайсона.

Украинец установил мировой рекорд

Украинский стронгмен Алексей Новиков установил мировой рекорд. Новиков установил мировой рекорд по поднятию гантели на время.

За одну минуту и восемь секунд Новиков поднял 100-килограммовую гантель 11 раз.

Новиков установил мировой рекорд в упражнении "дамбл".

Смотрите видео установления мирового рекорда

В Украине открывают спортзалы и бассейны

С 1 июня в Украине открывают спортзалы, фитнес-центры и даже бассейны. Посещать спортзалы можно будет не больше, чем 10 человек.

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С 1-го июня будет разрешена работа бассейнов. Министр здравоохранения Максим Степанов 31 мая сообщил, что функционирование бассейнов будет разрешено с определенными ограничениями по количеству людей, которые находятся на одной дорожке.

Рекомендации Минздрава по посещению фитнес-центров

на входе проводить термоскрининг;

не допускать к занятиям людей с температурой 37°C и выше;

рассчитать дистанцию в 1 человека на 10 кв. м;

на входе должны быть антисептики для посетителей;

работники учреждений должны быть одеты в маски и респираторы.

Кроме того, на период карантина запрещается использование многоразовых полотенец. До сих пор остается запрещенной работа СПА-зон и массажа.