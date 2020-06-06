В пятницу, 5 июня, произошло множество важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

На футболистов "Бенфики" напали с камнями

После одного из поединков чемпионата Португалии произошел неприятный инцидент Автобус "Бенфики", который отправился домой после матча, был закидан камнями.

Смотрите также Напали на тренировочный центр и избили футболистов: фанаты "Спортинга" попали за решетку

В результате нападения двое игроков столичного клуба попали в больницу. Это нападение местных фанатов состоялось, несмотря на полицейский конвой, сопровождавший команду.

Несмотря на существенное присутствие охраны, португальская полиция еще не вычеслила виновников нападения.

Судьба Андрея Шевченко в сборной Украины

7 июня на Конгрессе УАФ, который состоится во Львове, Андрей Шевченко подпишет новый контракт с сборной Украины. Наставник сборной Украины поставит подпись под соглашением на 2,5 года – до окончания чемпионата мира в Катаре.

Нынешнее соглашение Шевченко заканчивается в июле 2020 года. Контракт был подписан до конца чемпионат Европы 2020 года, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на один год.

Первая лига определилась с судьбой чемпионата

Клубы Первой лиги проголосовали за возобновление чемпионата и его доигрывание в соответствии с медицинским протоколом.

К теме "Ингулец" или "Минай" – кто выйдет в УПЛ: три варианта развития событий

Решение должен утвердить исполком УАФ. 6 клубов поддержали, 4 выступили против. Также за возобновление проголосовал президент ПФЛ Сергей Макаров.

Какие клубы против возобновления сезона

Ранее восемь клубов обратились к руководству ПФЛ с просьбой не проводить в пятницу, 5 июня, заседание Совета лиг, на котором организаторы Первой и Второй лиг планируют устроить переголосование по формату доигрывание Первой лиги 2019/20. Этими клубами являются "Минай", "Авангард", "Горняк-Спорт", "Черноморец", "Прикарпатье", "Николаев", "Кремень" и "Балканы". Они направили в ПФЛ письма с призывом завершить нынешний сезон досрочно.

Утверждена дата рестарта НБА

Сезон НБА 2019/2020 официально будет доигран. Совет управляющих НБА утвердил план по возобновлению сезона-2019/20 с участием 22 баскетбольных команд. Сезон будет возобновлен 31 июля на базе парка развлечений "Диснейуорлд" в Орландо, штат Флорида.

В доигрывании сезона примут участие 22 команды. Кроме 16 команд, которые находились в зоне плей-офф на момент прекращения сезона, в рестарте сезона примут участие "Новый Орлеан", "Портленд", "Финикс", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Вашингтон".