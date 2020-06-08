Андрей Шевченко продолжит тренировать сборную Украины, а Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры. Главные новости спорта 7 июня – читайте в дайджесте.

Шевченко остается в сборной

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заключил новое соглашение с Украинской ассоциацией футбола (УАФ). 43-летний специалист продолжит возглавлять национальную команду, сообщает 24 канал.

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По итогам XXIII конгресса УАФ было решено продлить контракт с Шевченко и его тренерским штабом до 31 декабря 2022 года.

Таким образом, во главе с Шевченко сборная Украины примет участие в трех крупных турнирах:

"сине-желтые" сыграют в Лиге наций, где соперниками будут Испания, Германия и Швейцария;

на чемпионате Европы в 2021 году – соперники Нидерланды и Австрия (еще одна команда определится позже);

в квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 33 матча (19 побед, 9 ничьих и 5 поражений).

МакГрегор завершил карьеру

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах ирландец Конор МакГрегор решил уже в третий раз завершить свою спортивную карьеру.

Такое заявление боец озвучил в своем Twitter. После двух прошлых раз, когда Конор заканчивал карьеру, оба раза он снова возвращался.

Привет, друзья. Я решил завязать с боями. Спасибо всем за эти удивительные воспоминания. Это было круто,

– написал Конор.

Только в январе 2020 года Конор вернулся после двухлетнего перерыва. МакГрегор техническим нокаутом победил Дональда Серроне.

Поединок длился всего 40 секунд. Гонорар ирландца за поединок составил 78 миллионов долларов.

Ожидалось, что в следующем поединке ирландец встретится с чемпионом UFC.

"Динамо" победило "Александрию"

Киевское "Динамо" 7-го июня в рамках 25 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) одолело "Александрию". Киевляне одержали победу в матче с тремя пенальти и одним удалением.

Открыл счет в матче Виталий Буяльский. Юрий Панькив парировал удар Буяльского с пенальти, однако Томаш Кендзера и Буяльский были первыми на добивании и занесли мяч в ворота.

Через несколько минут преимущество "Динамо" удвоил Русин, который реализовал пенальти. В середине тайма "Александрия" отыгралась. Пенальти реализовал Гречишкин.

В начале второго тайма Дубра был удален за фол против Русина. "Динамо" быстро воспользовалось большинством и забило первый гол в игре. Виталий Миколенко записал свою фамилию на табло.

Под занавес матча "Динамо" провело еще два гола: отличились Буяльский и Где Пена.

Новое место боя Ломаченко

Поединок Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса может состояться со зрителями на трибунах. Поединок готова принять арена клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ).

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Глава Top Rank Боб Арум рассказал, что поединок между Ломаченко и Лопесом может пройти при 10 тысячах зрителях.

Большой бой, мы надеемся сделать его в сентябре с ограниченным количеством зрителей,

– сказал Боб Арум.

Он добавил, что сейчас ведет переговоры с американской футбольной командой НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Именно на арене этого клуба может состояться бой.

Арена Allegiant Stadium стоимостью 1,8 миллиарда долларов вмещает 65 тысяч зрителей. Она была открыта в 2020 году.

"Они разговаривали с нами о том, чтобы провести бой на их стадионе для 10 тысяч зрителей, расположенных по арене. Все работают, чтобы это произошло. Но мы не можем ничего сказать наверняка, пока не удовлетворим запросы регулирующих органов", – сказал Арум.

Поединок между Ломаченко и Лопесом должен был состояться 30 мая на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США). Из-за пандемии COVID-19 бой вынужденно перенесли.