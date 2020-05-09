В Украине первый футболист заразился COVID-19, новая дата боя Ломаченко: главные новости 8 мая

В Украине впервые COVID-19 обнаружен у футболиста, а Василий Ломаченко может вернуться на ринг уже совсем скоро. Главные новости спорта за 8 мая – читайте в дайджесте.

В Украине коронавирусом заразился первый футболист

В Украине COVID-19 впервые подтвердили у профессионального футболиста. Футбольный клуб "Минай" из Первой лиги Украины сообщил, что игрок их команды сдал положительный тест.

В команде не называют футболиста, который заразился.

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"У одного из наших игроков обнаружили коронавирус. Тест на это заболевание, который этот футболист сдал в одном из местных медицинских учреждений, оказался положительным", – говорится в сообщении закарпатского клуба.

Сейчас футболист изолирован, врачи оказывают ему необходимую помощь.

В связи с этим руководство клуба дало указание проверить всех игроков и представителей клуба на наличие заболевания.

Результаты исследования в "Минае" обещают объявить в ближайшее время.

Возвращение Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко может вернуться на ринг уже в июне.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда начнет организовывать первые бои после пандемии, информирует ESPN.

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Именно Top Rank организует бой Ломаченко с Лопесом.

"Бои вернутся в июне. Это будут трансляции на ESPN и ESPN+. Они будут проходить в течение недели и в выходные", – сказал Арум.

Он добавил, что в боях примут участие Теофимо Лопес, Хосе Рамирес и другие.

В боях примут участие лучшие боксеры, настоящие бойцы. Будут ли Фьюри и Уайлдер? Нет. Но будут другие боксеры, как Хосе Рамирес, также Теофимо Лопес, Шакур Стивенсон и другие,

– заявил Арум.

Отметим, что Хосе Рамирес должен провести защиту чемпионских поясов WBC и WBO против украинца Виктора Постола. Ранее Арум говорил, что этот бой состоится в июле.

По словам Арума, поединки будут проходить без зрителей до конца лета.

"Я не знаю, будет ли возможность вести бои при болельщиках к четвертому кварталу 2020 года", – сказал промоутер.

Он добавил, что сотрудничает со штатами Невада и Калифорния. Вероятно, там будут проходить поединки.

Революционное изменение в футболе

Правило о замене во время футбольных матчей претерпело изменения. Команды временно получили право делать по 5 замен во время поединков.

Командам позволят делать по 5 замен в одном матче. Решение о введении этого правила будет принимать каждая отдельная лига самостоятельно.

Чтобы избежать затягивания времени, клубы смогут делать замены трижды за матч и в перерыве.

Если две команды будут проводить замены одновременно, то это будет засчитано как одна из трех возможностей сделать перестановку за матч для каждого из них.

Неиспользованные замены можно будет использовать в дополнительное время. Обратные замены запрещены.

Новое правило может быть применено для уже начатых и приостановленных турниров из-за пандемии коронавируса.

МакГрегор возвращается в бокс

Легендарный американский боксер Оскар Де Ла Хойя бросил вызов бойцу UFC Конору МакГрегору. Де Ла Хойя заявил, что легко победит ирландца. Конор решил принять вызов.

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В подкасте CBS Sports "State of Combat бывший чемпион мира Де Ла Хойя заявил, что ему хватит двух раундов, чтобы победить Конора.

"Два раунда. Послушай, два раунда. Вам нужно знать обо мне одну вещь – я всегда иду убивать.

Посмотрите на Конора МакГрегора – мне он нравится в октагоне, я его уважаю и постоянно смотрю его бои. Но боксерский ринг – это совсем другая история, совсем другая", – сказал Де Ла Хойя.

Позже Конор ответил на слова Оскара в своем твиттере.

"Я принимаю твой вызов, Оскар Де Ла Хойя", – ответил МакГрегор.

I accept your challenge, Oscar de la Hoya. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 7, 2020

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