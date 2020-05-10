Усика вызвали на бой, Ребров может возглавить новый клуб и другие новости спорта 9 мая
В субботу, 9 мая, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.
- 1Украинский борец Грицай вызвал Усика на бой
- 2Стали известны условия, которые выдвинули Сергею Реброву в "Фенербахче"
- 3СМИ назвали имя украинского футболиста, который заразился коронавирусом
- 4Огнен Вукоевич задержан полицией за угрозы убить жену и ее родственников
- 5Ломаченко поздравил с Днем Победы трогательным стихом
Украинский борец Грицай вызвал Усика на бой
Малоизвестный украинский борец Богдан Грицай раскритиковал своего соотечественника, абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и Олимпийского чемпиона Александра Усика (17-0, 13 КО) за политические взгляды.
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Спортсмен упрекнул Александра за его отношение к России. Борец вызвал Усика на бой без правил, а также назвал ролики боксера "ватными".
Что известно о скандале вокруг Ломаченко и Усика
Боксеры снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви.
Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.
Спортсмены рассказывают о своей дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне – единый народ".
За это обоих боксеров внесли в базу "Миротворец". В то же время в России заявили, что готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство.
Стали известны условия, которые выдвинули Сергею Реброву в "Фенербахче"
Руководство турецкого "Фенербахче" проводит активные консультации с претендентами на пост главного тренера. Пока кандидатов всего три – хорват Ненад Белица, украинец Сергей Ребров и чилиец Мануэль Пеллегрини.
Сергей Ребров больше всего подходит под условия для нового главного тренера "Фенербахче". Всем трем наставникам были высказаны условия, которые намерено поставить перед ними руководство "Фенербахче":
- зарплата не более 1 миллиона евро за сезон;
- работа с ограниченным трансферным бюджетом;
- предоставление шанса молодым игрокам;
- работа в команде с местными специалистами;
- обещание выиграть чемпионат.
СМИ назвали имя украинского футболиста, который заразился коронавирусом
ФК "Минай" сообщил о том, что у одного из игроков команды был обнаружен коронавирус. При этом имя зараженного футболиста не сообщалось.
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Футболистом "Миная", у которого обнаружили коронавирус оказался полузащитник Игорь Вагин, сообщает FootBoom.
Огнен Вукоевич задержан полицией за угрозы убить жену и ее родственников
Бывший полузащитник "Динамо" Огнен Вукоевич рискует получить серьезные проблемы с законом в родной Хорватии.
7 мая его доставили в отделение полиции. По неофициальной информации, Вукоевич пришел домой пьяным и угрожал убить жену, ее сестру и мать. Полиция провела обыск в доме 36-летнего хорвата, чтобы определить, есть ли у Вукоевича огнестрельное оружие. Если полиция подтвердит правонарушение, Вукоевич может предстать перед судом.
Ломаченко поздравил с Днем Победы трогательным стихом
Украинский боксер, чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) поздравил всех с Днем Победы. Соответствующее видео со стихами спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.
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