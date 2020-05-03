Коронавирус в клубе Бундеслиги, украинец перешел в российский клуб: новости спорта 2 мая

В субботу, 2 мая, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

В "Кельне" обнаружили вспышку коронавируса

Клуб немецкой Бундеслиги "Кельн" не смог избежать распространения коронавируса несмотря на соблюдение строгих мер безопасности. В клубе было зафиксировано сразу три случая заражения коронавирусом после выхода команды из карантина и восстановления тренировочного процесса.

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Имена тех, кто подхватил болезнь, не называются. Однако отмечается, что выраженные симптомы коронавируса у них не проявляются. Все трое будут находиться в режиме домашней самоизоляции в течение последующих 14 дней.

Игорь Мережко перешел в российский "Рубин"

Защитник сборной Украины по хоккею Игорь Мережко стал игроком тюменского "Рубина". Продолжительность контракта не разглашается.

Последним клубом Мережко был "Хумо" из Узбекистана. В прошлом сезоне украинец сыграл 54 матча, набрав 14 очков.

Руслан Малиновский мог перейти в "Динамо"

Бывший ассистент главного тренера "Динамо" Рауль Рианчо рассказал о переходе Руслана Малиновского в киевский клуб, который так и не состоялся.

Руслан Малиновский является воспитанником "Шахтера", однако за основную команду "горняков" так и не дебютировал. В Украине Малиновский выступал за "Севастополь" и "Зарю", а после отправился в бельгийский "Генк", а уже летом прошлого года стал футболистом итальянской "Аталанты".

34 года назад киевское "Динамо" завоевало последний еврокубок в своей истории

2 мая 1986 года киевское "Динамо" одержало свой второй Кубок обладателей кубков. В финале киевляне разгромили испанский "Атлетико". А голами за "Динамо" отличились Заваров, Блохин и Евтушенко.

К слову Рауль Рианчо назвал тренера, который смог бы вернуть "Динамо" чемпионство в Украине

Стоит напомнить, что матч состоялся через неделю после Чернобыльской катастрофы, о которой в то время в Советском Союзе официально практически ничего не сообщалось.

Футболист "Карпат" попал в скандал из-за фото с советской символикой

Львовский футбольный клуб "Карпаты" предупредил игрока своей команды Алексея Хахлева, который неоднозначно поздравил свою бабушку с днем ​​рождения.

Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 разместил в сторис Instagram совместное фото со своей бабушкой. При этом в руках Хахлев держал красный флаг с изображением Владимира Ленина.

Позже футболист удалил свой пост и написал: "Бывают шутки уместные и неуместные. Мое последнее размещенное фото именно из разряда неуместных шуток. Прошу прощения у всех, кого этим оскорбил".

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