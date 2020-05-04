Ребров возглавит топ-клуб, актер "Игры престолов" установил рекорд: главные новости спорта 3 мая

Сергей Ребров может возглавить известный клуб, а герой сериала "Игра престолов" побил мировой рекорд. Главные новости спорта за 3 мая – читайте в дайджесте.

Ребров может возглавить "Фенербахче"

Бывший тренер "Динамо" Сергей Ребров попал в сферу интересов турецкого "Фенербахче", сообщает Fotospor.

Кстати Сергей Ребров заговорил о своем возвращении в "Динамо"

Президент турецкого клуба Али Коч якобы распорядился составить отчет о работе 45-летнего украинца.

В подготовленном докладе Реброва охарактеризовали следующими словами: "Остановил доминирование Мирчи Луческу в Украине, став дважды подряд чемпионом с "Динамо". Начал процесс, который привел к уходу Луческу в "Зенит".

Как пишет турецкое издание, главным кандидатом на пост наставника "Фенербахче" является не Ребров.

Стамбульский клуб стремится подписать контракт с экс-наставником загребского "Динамо" Ненадом Белицой. В апреле хорватский клуб уволил Белицу.

Его на тренерском мостике "Динамо" заменил экс-тренер "Карпат" Игорь Йовичевич.

Актер "Игры престолов" побил мировой рекорд

Исландский пауэрлифтер и актер Гафтор Бйорнссон установил новый рекорд в становой тяге.

Известный по роли Грегора Клигана в сериале "Игра престолов" Бйорнссон поднял штангу весом 501 килограмм.

Предыдущий рекорд принадлежал британцу Эдди Холлу и составил 500 килограммов

Из-за пандемии COVID-19 Бйорнссон побил рекорд в своем спортзале в Исландии, а не на официальных соревнованиях.

Hafthor Bjornsson has only gone and set the new World Record Deadlift (501kg) beating 500kg, the former World Record previously set by Eddie Hall pic.twitter.com/UaRI8tu0CX — ???? (@SamiulAmiin) May 2, 2020

Украинские спортсмены, которые застряли в Португалии, вернулись домой

Украинские легкоатлеты вернулись из Португалии в Украину. Спортсмены находились в Португалии на сборах и не могли вернуться в Украину из-за пандемии коронавируса.

Также часть украинских легкоатлетов находится в Кыргызстане. Они должны вернуться в понедельник.

Отметим, что в Кении находится еще одна украинская спортсменка – Ольга Ляхова.

Стало известно, почему Зидан ударил Матерацци

В финале чемпионата мира по футболу 2006 года состоялся один из самых драматичных инцидентов в истории игры миллионов. Капитан сборной Франции Зинедин Зидан грубо головой ударил игрока Италии Марко Матерацци.

Итальянец спровоцировал Зидана, после чего француз ударил его в грудь головой и был удален в дополнительное время. Италия же выиграла турнир в серии пенальти.

Итальянский футболист после почти 14 лет молчания рассказал причину конфликта.

"Удар Зидана? Я не ожидал этого. Мне повезло, что этот эпизод застал меня врасплох, потому что если бы я ожидал чего-то подобного и готовился бы к этому, то, уверен, в результате удалили бы нас обоих", – сказал Марко.

Читайте также Сделал ставку на свой трансфер: звезду "Атлетико" могут дисквалифицировать на длительный срок

По словам Матерацци, он и Зидан несколько раз сталкивались в штрафной. Зидан забил гол, после чего наставник Италии Марчелло Липпи попросил Матерацци опекать Зидана.

После первой нашей схватки я извинился, но он плохо отреагировал. После нашей третьей схватки я рассердился, а он сказал, что после матча отдаст мне свою футболку. Я ответил, что предпочту его сестру, а не футболку,

– рассказал Матерацци.

В то же время Матерацци опроверг догадки СМИ, которые писали, что Марк говорил не о сестре Зидана, а о его матери.

"Моя мать умерла, когда я был подростком, я никогда бы не позволил себе спекулировать на этом", – рассказал Марко.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.