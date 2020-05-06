Возрождение "Металлиста", фанаты "Динамо" поддержали Стерненко: новости спорта 5 мая

Во вторник, 5 мая, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Александр Ярославский хочет воскресить "Металлист"

Известный украинский журналист Игорь Цыганик рассказал, каким образом олигарх Александр Ярославский хочет вернуть "Металлист" в большой футбол. Ярославский прилагает сверхусилия, чтобы вернуть в украинский футбол свою бывшую команду.

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В начале нынешнего года конфискованные у бывшего владельца клуба Сергея Курченко спортивная база и помещения ОСК "Металлист" были переданы в собственность государства.

Ярославский руководил "Металлистом" в период с 2005 по 2012 год, после чего клуб перешел во владение Курченко. В июле 2016-го харьковчан исключили из Премьер-лиги за финансовых проблем.

За период управления Ярославского харьковчане 6 раз завоевывали бронзовые медали чемпионата, а в сезоне 2011/12 дошли до 1/4 финала Лиги Европы.

Фанаты "Динамо" поддержали Стерненко и обещают протесты

Фанаты "WBC Ультрас Динамо" поддержали общественного активиста Сергея Стерненко. Активисту могут вручить подозрение по делу, в котором Стерненко, обороняясь от вооруженных нападавших, смертельно ранил одного из них.

Вместе с тем, "WBC Ультрас Динамо" призвали другие фанатские движения и всех неравнодушных следить за развитием событий.

Что известно о нападении на Сергея Стерненко?

На активиста трижды совершали покушение на убийство. 24 мая 2018 года во время покушения Стерненко удалось выжить.



Сергей ранил одного из нападавших ножом в живот, от чего тот скончался. Стерненко обвинял в этом мэра Одессы Геннадия Труханова и руководство областной полиции.

Чемпионат первой возобновляет футбольный сезон

Немецкая Бундеслига может первой в Европе возобновить футбольный сезон. Руководители чемпионата ожидаются окончательного решения правительства.

К теме Футболистам в Германии запретят заниматься сексом

6 мая правительство Германии решит, разрешать ли возобновлять матчи первой и второй Бундеслиги. Если правительство позволит играть в футбол, то Бундеслига возобновится 15 мая. Командам не потребуются дополнительные недели для подготовки, ведь большинство клубов проводят индивидуальные тренировки во время карантина.

Сезон УПЛ официально предложили доиграть в Киеве

Черниговская "Десна" официально обратилась к Украинской Премьер-лиги (УПЛ) с инициативой доиграть футбольный сезон в одном городе. "Десна" выступает за то, чтобы все матчи верхней шестерки проходили в Киеве.

В обращении "Десны" говорится, что базирование клубов финальной шестерки в одном городе позволит избежать зависимости от перелетов или длительных переездов. "Десна" предлагает проводить матчи на НСК "Олимпийский", стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского и "Оболонь".

Кличко будет помогать Усику готовиться к бою с Чисорой

Бывший боксер Владимир Кличко заявил, что готов помочь Александру Усику готовиться к бою с Дереком Чисорой. Кличко рассказал, что уже спарринговал с Усиком и не откажется это сделать снова.

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