24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Возрождение "Металлиста", фанаты "Динамо" поддержали Стерненко: новости спорта 5 мая

- Читати новину українською
Новости спорта 5 мая 2020 – новости спорта Украины и мира
Главные новости спорта 5 мая / ФК "Металлист"

Во вторник, 5 мая, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Известный украинский журналист Игорь Цыганик рассказал, каким образом олигарх Александр Ярославский хочет вернуть "Металлист" в большой футбол. Ярославский прилагает сверхусилия, чтобы вернуть в украинский футбол свою бывшую команду.

Смотрите также В УЕФА вспомнили знаменитый гол динамовца Калитвинцева в ворота "Барселоны": видео

  • В начале нынешнего года конфискованные у бывшего владельца клуба Сергея Курченко спортивная база и помещения ОСК "Металлист" были переданы в собственность государства.
  • Ярославский руководил "Металлистом" в период с 2005 по 2012 год, после чего клуб перешел во владение Курченко. В июле 2016-го харьковчан исключили из Премьер-лиги за финансовых проблем.
  • За период управления Ярославского харьковчане 6 раз завоевывали бронзовые медали чемпионата, а в сезоне 2011/12 дошли до 1/4 финала Лиги Европы.

Фанаты "WBC Ультрас Динамо" поддержали общественного активиста Сергея Стерненко. Активисту могут вручить подозрение по делу, в котором Стерненко, обороняясь от вооруженных нападавших, смертельно ранил одного из них.

Вместе с тем, "WBC Ультрас Динамо" призвали другие фанатские движения и всех неравнодушных следить за развитием событий.

Что известно о нападении на Сергея Стерненко?
На активиста трижды совершали покушение на убийство. 24 мая 2018 года во время покушения Стерненко удалось выжить.

Сергей ранил одного из нападавших ножом в живот, от чего тот скончался. Стерненко обвинял в этом мэра Одессы Геннадия Труханова и руководство областной полиции.

Немецкая Бундеслига может первой в Европе возобновить футбольный сезон. Руководители чемпионата ожидаются окончательного решения правительства.

К теме Футболистам в Германии запретят заниматься сексом

6 мая правительство Германии решит, разрешать ли возобновлять матчи первой и второй Бундеслиги. Если правительство позволит играть в футбол, то Бундеслига возобновится 15 мая. Командам не потребуются дополнительные недели для подготовки, ведь большинство клубов проводят индивидуальные тренировки во время карантина.

Черниговская "Десна" официально обратилась к Украинской Премьер-лиги (УПЛ) с инициативой доиграть футбольный сезон в одном городе. "Десна" выступает за то, чтобы все матчи верхней шестерки проходили в Киеве.

В обращении "Десны" говорится, что базирование клубов финальной шестерки в одном городе позволит избежать зависимости от перелетов или длительных переездов. "Десна" предлагает проводить матчи на НСК "Олимпийский", стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского и "Оболонь".

Бывший боксер Владимир Кличко заявил, что готов помочь Александру Усику готовиться к бою с Дереком Чисорой. Кличко рассказал, что уже спарринговал с Усиком и не откажется это сделать снова.

Больше новостей о футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Александр Усик Новости Спорта Бокс Спорт Владимир Кличко УПЛ Бундеслига Динамо Сергей Стерненко Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
В УЕФА вспомнили знаменитый гол динамовца Калитвинцева в ворота "Барселоны": видео
5 мая , 20:43 В УЕФА вспомнили знаменитый гол динамовца Калитвинцева в ворота "Барселоны": видео
Юрій Семенюк
Денис Беринчику – 32: подборка уникальных выходов украинского боксера на ринг
5 мая , 18:51 Денис Беринчику – 32: подборка уникальных выходов украинского боксера на ринг
Ігор Саджениця