Возвращение Реброва в "Динамо", "Донбасс Арена" среди лучших стадионов: новости спорта 6 мая

В среду, 6 мая, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Игорь Суркис хочет вернуть в "Динамо" Сергея Реброва

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис хочет вернуть в клуб главного тренера венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва.

К теме Экс-тренер "Динамо" Ребров может возглавить известный клуб

Суркис уже начал вести переговоры с 45-летним специалистом о его возвращении в Украину. При этом отмечается, что сам тренер хочет продолжить карьеру в Европе.

Ранее Сергей Ребров не исключил варианта, что снова может возглавить киевское "Динамо". Однако пока подчеркнул, что ему нравится работать в "Ференцвароше": "Мне здесь комфортно, мне нравится здесь работать. А что будет дальше – посмотрим".

"Донбасс Арена" претендует на звание лучшего стадиона мира

Авторитетное испанское издание Marca решило определить лучший футбольный стадион в мире. Путем голосования среди 14 миллионов респондентов был составлен список из 40 стадионов, из которых и будет определен лучший. Среди претендентов на это звание оказалась и "Донбасс Арена".

На данный момент в голосовании лидирует Международный стадион Каира, на котором выступает египетский "Аль-Ахли". Принять участие в голосовании можно здесь.

Легенда бокса Эвандер Холифилд намекнул на возвращение в ринг

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд опубликовал пост с намеком на возвращение в ринг. В прошлом году Холифилд уже говорил о возможности вернуться в бокс.

57-летний спортсмен оставил в Twitter фото с надписью "Камбэк", подписав его: "Отступление только прокладывает путь для возвращения".

Холифилд, который в своем активе имеет две победы над Тайсоном, в последний раз выходил на ринг в 2011 году, прежде чем в 2014 году объявить о завершении карьеры.

Шевченко и Ребров попали в рейтинг худших трансферов в истории АПЛ

Портал ESPN представил рейтинг 50 худших трансферов клубов английской Премьер-лиги за всю 28-летнюю историю существования этого турнира.

К теме Останется ли Шевченко в сборной Украины: появились новые детали

В нем нашлось место и для двух украинцев – форвардов Сергея Реброва и Андрея Шевченко. Ребров в 2000 году перешел из киевского "Динамо" в "Тоттенхэм" за 16,2 миллиона фунтов, а Андрей Шевченко сменил "Милан" на "Челси" в 2006 году в обмен на 39,5 миллионов фунтов.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и обо всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24