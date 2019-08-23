Главное открытие Уимблдона 2019 Кори Гауфф преследовали после турнира

15-летняя Кори Гауфф, которая стала сенсацией Уимблдона 2019, в интервью Teen Vogue призналась, что после успеха на турнире кто-то преследовал машину ее семьи. Из-за этого теннисистке пришлось прятаться в полицейском участке.

Американская теннисистка призналась, что во время Уимблдона вынуждена была ежедневно менять свое расписание.

Читайте также: Украинка Дарья Снигур выиграла Уимблдон среди юниоров

Мы каждый день меняли расписание, чтобы никто не знал, что мы делаем. Мой папа одержим этим, поэтому я думаю, что все будет хорошо,

– сказала Гауфф.

Вместе с тем, теннисистка прокомментировала свою популярность, которая пришла к ней после лондонского Грэнд Слэма.

Стараюсь не думать об этом, потому что это будет сильно давить на меня. Негативные комментарии в соцсетях меня не беспокоят. Думаю, хорошо, что люди узнают меня на улице, несмотря на то, что теннис – не самый популярный вид спорта в США,

– добавила теннисистка.

3 июля 2019 года Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой (15 лет 112 дней) за последние 23 года, которая вышла в 3-й круг турнира Большого шлема, выбив из розыгрыша Уимблдона Винус Уильямс и Магдалену Рыбарикову. Гауфф вылетела в четвертом круге.