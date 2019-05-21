Главного тренера "Динамо" Хацкевича сватают в российский клуб

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Александр Хацкевич может возглавить "Рубин"
Александр Хацкевич может возглавить "Рубин" / ФК "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич является одним из кандидатов на пост главного тренера "Рубина".

Об этом сообщает российский "Спорт-Экспресс".

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Руководство "Рубина" конфликтует с нынешним наставником казанцев Курбаном Бердыевым, который не согласен пойти на снижение зарплаты.

Именно поэтому руководство клуба начало составлять список потенциальных преемников Бердыева, в который входит и Хацкевич.

К слову, белорусский специалист возглавил "бело-синих" летом 2017 года. Контракт Александра Хацкевича заканчивается в конце этого сезона. Пока не известно, продолжит ли клуб соглашение с белорусским специалистом. За два года в "Динамо" Хацкевич выиграл только Суперкубок Украины (2018).

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Теги: Новости России Новости Спорта Футбол Спорт Динамо
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