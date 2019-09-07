Главную задачу мы еще не решили, – Шевченко после матча сборной Украины против Литвы

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов после матча против Литвы.

Напомним, сборная Украины на выезде обыграла Литву. И еще на шаг приблизилась к выходу на Евро-2020

Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали из Украины. Очень много фанатов приехало, за что им большое спасибо. И второе, что очень важно, – сегодня были освобождены наши военнопленные, состоялся обмен. Мы тоже все за этим следили. Наверное, это главное событие сегодня для Украины. Надеюсь, все будет хорошо...

Думаю, нет смысла оценивать нашу команду как топовую или нет по этому матчу. Сегодня было много вещей, которые получались, но ошибок тоже хватало, в частности, в обороне. Возможно, ребятам было трудно приспособиться к качеству поля. Тут другой отскок, оно немножко быстрее. Но в любом случае мы должны играть внимательнее.

– Сергей Болбат впервые вышел в старте национальной сборной. Как вы оцените его игру?

– Сергей очень уверенно провел матч, активно действовал в атаке. Претензий к нему нет.

– Кое-кто уже начинает говорить о перспективах команды в финальной стадии чемпионата Европы...

Я бы хотел смотреть на вещи так же позитивно, как это делают наши болельщики. Но сейчас я осторожно к этому отношусь. Впереди нас ждут три поединка, в которых стоит задача набрать максимум очков, что позволит нам попасть на чемпионат Европы. Потом мы посмотрим, какое место мы займем, оценим нашу игру, перспективы. Уже после этого можно будет строить какие-то планы. Главную задачу мы еще не решили, поэтому будет неправильно заглядывать так далеко.

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– Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе и был заменен. Оценивая его игру, скажите, чего ему сейчас не хватает?

– Андрей отыграл отлично. После его травмы непросто играть на искусственном поле. При счете 2:0 во втором тайме мы решили заменить его. Виктор Цыганков – равноценная замена для Ярмоленко. Андрей восстановился после травмы, провел ряд матчей, смог войти в игру. Заменяя Андрея, мы заботились в первую очередь о том, чтобы у него не возникло дискомфорта после поединка.

– Стоит ли ожидать во вторник изменений в составе в товарищеской игре с Нигерией?

– Завтра будет день восстановления, посмотрим на реакцию игроков. Все-таки покрытие было совсем другое. Будем анализировать, как отреагируют мышцы футболистов. После приезда из Днепра и тренировки определимся с исполнителями, которые выйдут на поле. У меня есть возможность дать время тем футболистам, которые не играли сегодня. Думаю, вы увидите больше таких имен в составе.

– В этом отборе нас ждет еще один матч с Литвой. Можете рассказать о сильных и слабых сторонах сегодняшнего соперника?

– Тренер сборной Литвы находится в поисках оптимального состава. Три месяца назад в поединке с Сербией мы увидели ряд новых игроков в этой сборной. По ходу периода становления команды трудно оценивать ее перспективы.

Во втором тайме соперники мобилизовались, отошли в глухую оборону и попытались навязать нам свой темп. Было видно, что у них присутствует стратегия на этот матч. Но мы удачно сыграли в первом тайме, забили два мяча. После этого литовцы стали играть агрессивнее. Они очень опасны на стандартах, поэтому мы к ним отнеслись с вниманием, что является плюсом для нас.