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"Ювентус" не оставил шансов для "Лечче" Шахова: видео разгромной победы
27 июня , 12:06 "Ювентус" не оставил шансов для "Лечче" Шахова: видео разгромной победы
Софія Кулай
21 год назад Виталий Кличко завоевал первый в истории Украины пояс чемпиона мира: видео
26 июня , 12:20 21 год назад Виталий Кличко завоевал первый в истории Украины пояс чемпиона мира: видео
Софія Кулай
Возвращение "Карпат" в УПЛ, операция Василия Вирастюка и другие новости спорта 27 июня
07:30, сегодня Возвращение "Карпат" в УПЛ, операция Василия Вирастюка и другие новости спорта 27 июня
"Заря" в боевом матче с "Шахтером" вырвала очки в борьбе за серебро УПЛ: видео
21:26, 27 июня "Заря" в боевом матче с "Шахтером" вырвала очки в борьбе за серебро УПЛ: видео
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"Карпаты" в меньшинстве показали характер и вырвали ничью у "Львова": видео
19:11, 27 июня "Карпаты" в меньшинстве показали характер и вырвали ничью у "Львова": видео
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