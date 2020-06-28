Возвращение "Карпат" в УПЛ, операция Василия Вирастюка и другие новости спорта 27 июня
В субботу, 27 июня, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.
"Карпаты" в меньшинстве вырвали ничью у "Львова"
27 июня "Карпаты" принимали ПФК "Львов" в матче 28 тура УПЛ. Команда Санжара показала характер и в меньшинстве смогла вырвать ничью.
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На 37-й минуте атаки "Львова" принесли положительный результат. Козак потерял мяч на своей части поля, Сабино получил мяч и пробил, Гиоргадзе принял на себя удар, но мяч срикошетил в собственные ворота – 0:1.
На 62-й минуте "львы" сравняли счет в меньшинстве. Рунич разогнал быструю атаку "Карпат" и отдал на Танчика, тот прицельно подал на Деду, который мастерски пробил головой в ворота – 1:1.
Василий Вирастюк перенес операцию
Заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "самый сильный человек мира", многократный чемпион мира в силовом многоборье Василий Вирастюк перенес операцию.
Три дня назад Василий Вирастюк перенес серьезную операцию на ноге, а именно – на тазобедренном суставе.
Малиновский вошел в престижную символическую сборную тура Серии А
Украинский полузащитник Руслан Малиновский отметился удачными действиями в матче против "Лацио". Украинец забил невероятный гол и был активен на поле, за это он попал в символическую сборную тура Серии А.
По рейтингу эффективности игры, InStat Index, это был его лучший поединок в итальянской карьере. Украинец занял шестую позицию в топ-10 лучших футболистов 27 тура, в его активе 370 баллов.
Гол Руслана стал пятым в 24 матчах чемпионата Италии. Кстати, по количеству матчей в Серии А Малиновский догнал Алексея Михайличенко.