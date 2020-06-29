Победа возможного соперника Ломаченко, "Динамо" проиграло "Десне": главные новости 28 июня
Потенциальный соперника Василия Ломаченко Мигель Берчельт успешно поднялся в вес украинца, а "Динамо" проиграло "Десне". Главные новости спорта за 28 июня – читайте в дайджесте Спорт 24.
"Динамо" проиграло "Десне"
Киевское "Динамо" потерпело седьмое поражение в чемпионате Украины сезона 2019/2020, сообщает 24 канал. Впервые в своей истории киевляне проиграли "Десне" в Чернигове.
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Матч для "Динамо" начался позитивно, ведь на 4 минуте Цыганков открыл счет. Но очень быстро Картушов восстановил паритет.
"Десна" вышла вперед после автогола Каргбо.
После перерыва "Динамо" выглядело солидно и в конце матча сравняло счет благодаря Цыганкову. Однако фортуна была на стороне "Десны".
В компенсированное время Гитченко принес историческую победу хозяевам поля.
Потенциальный соперник Ломаченко разбил соперника
Обладатель титула WBС во втором полулегком весе Мигель Берчельт провел промежуточный поединок в Мексике. 28-летний мексиканец в рамках легкого веса, в которой выступает Василий Ломаченко, избил земляка Элеасара Валенсуэла.
Берчельт одержал победу уже в шестом раунде. Мексиканец победил техническим нокаутом.
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Мигель не стал форсировать события, а начал бой неспешно, используя джеб. На последних секундах первого раунда он пробил пару хуков и по корпусу.
Удар по голове Элеасар не выдержал и впервые упал.
Односторонний поединок завершился в 6-м раунде. Валенсуэла "поплыл" после нескольких пропущенных ударов. От падений его удержали канаты ринга.
В бой вмешался рефери, который вовремя остановил противостояние.
Берчельт – может стать достойным оппонентом для Ломаченко, если украинец не решит покинуть тяжелый вес.
"Интернасьонал" хочет вернуть Тайсона
Главный тренер "Интернасьоналя" Эдуардо Куде прокомментировал возможный трансфер Тайсона.
Он подтвердил переговоры с 32-летним футболистом.
"Это правда, что мы общались с Тайсоном по поводу возможного трансфера в 2021 году. Он очень важный игрок для "Интернасьоналя", отличный футболист", – сказал тренер бразильцев.
Он добавил, что клуб хочет рассчитывать на него в будущем.
Не знаю, будет ли он у нас в 2021-м, буду ли я в клубе, но надеюсь, нам удастся пересечься,
– сказал Куде.
Тайсон, чей контракт с "Шахтером" заканчивается летом 2021 года, открыто заявляет о намерении сменить клуб.
Бразилец хочет провести переговоры с "Интернасьоналем" в декабре. Именно тогда Тайсон имеет право начинать договариваться с другими клубами о бесплатном переходе.
Стоимость футболиста составляет около 10 миллинов евро.
Громкий обмен "Барселоны" и "Ювентуса"
Каталонская "Барселона" и туринский "Ювентус" практически завершили обмен звездными футболистами. Игрок испанцев Артур перейдет в "Ювентус", а лагерь "Барселоны" пополнит Миралем Пьянич.
Артур прилетел в Турин 27-го июня для прохождения медосмотра. Трансфер Артура в туринский клуб уже согласован.
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Сейчас осталось только определиться, доиграет ли хавбек нынешний сезон в составе "Барселоны" до его фактического завершения, или же покинет "сине-гранатовых" 30 июня.
Сообщается, что Артур уже попросил "Барселону" разрешения не играть в августе в Лиге чемпионов.
Сделка по переходу полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича в "Барселону" также близка к завершению.
30-летний босниец тоже должен пройти медосмотр перед трансфером в испанский клуб.
"Барселона" заплатит за Пьянича 60 миллионов евро и бонусы. "Ювентус" выплатит за 23-летнего Артура около 75 миллионов евро, включая бонусы.