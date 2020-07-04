В пятницу, 3 июля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

"Карпаты" предложили клубам деньги за победу над " Рухом"

Руководство "Карпат" готово финансово стимулировать соперников "Руха". В то время, как "зелено-белые" заявляют о нехватке денег в своем клубе, новый совладелец клуба Олег Смалийчук лично готов заплатить полмиллиона гривен за победу над "желто-черными", пишет 24 канал.

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В частности, президент команды Григорий Козловский заявил, что "львы" в лице президента Олега Смалийчука предлагают клубам Первой лиги по 500 тысяч гривен за победу над "Рухом".

На видео звучат голоса, похожие на спортивного директора "Миная" Михаила Кополовца и исполнительного директора "Карпат" Ростислава Ящишина, а также мужчину, который выдал себя за представителя запорожского "Металлурга".

Что произошло в "Карпатах"? В клубе сообщили, что не имеют финансов. По информации СМИ, "Карпаты" имеют 5 миллионов долларов долгов. Также проблемой является владение долей акции клуба олигархом Игорем Коломойским. "Карпатам" якобы нет смысла тратить средства на доигрывание чемпионата, если их не допустят к следующему сезону.

Умер Абдулманап Нурмагомедов, отец ММА-бойца Хабиба

Внезапно умер Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер звездного бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нумагомедова. Абдулманап Нурмагомедов умер в возрасте 57 лет.

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Абдулманап Нурмагомедов умер от сложного вида кровоизлияния в мозг, а также сепсиса. Известный тренер лежал в больнице с двусторонней полисегментарной пневмонией. Кроме этой болезни у отца Хабиба также были заболевания сердца и сосудов.

Что известно о состоянии отца Хабиба

Тренера госпитализировали в Москве еще 5-го апреля. На фоне пневмонии у Нурмагомедова начались осложнения, которые привели к инсульту.

Сообщалось, что у него подтвердили COVID-19. Впоследствии появилась информация, что он вылечился от коронавируса.

Друг семьи Нурмагомедова Рамазан Рабаданов рассказал, что у Абдулманапа поражено 75% легких.

По его информации, Нурмагомедова ввели в кому, и сами врачи его вывели из нее. Впоследствии тренер снова впал в кому.

Российские СМИ сообщали, что Нурмагомедову успешно провели операцию на сердце.

"Бавария" и "Манчестер Сити" совершили громкий трансфер

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Германии Лерой Сане стал игроком мюнхенской "Баварии". В пятницу, 3-го июля, о трансфере официально объявила "Бавария".

Как сообщает официальный сайт "Баварии", контракт подписан до 30 июня 2025 года. Со следующей недели Сане начнет готовиться вместе с командой к новому сезону.

Когда "Шахтер" сыграет в Лиге чемпионов сезона-2020/21

УЕФА официально опубликовал календарь матчей Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Когда "Шахтер" начнет групповой этап и дата финала Лиги чемпионов читайте в материале Спорт 24.

Что изменилось

Квалификация, которая должна была начаться 23 июня, стартует 8 августа, а групповой этап – 20 октября.

Жеребьевка группового этапа состоится 1 октября в Афинах (Греция). Плей-офф турнира пройдет по привычному графику.

Донецкий "Шахтер" гарантировал себе участие в групповом этапе, так как стал чемпионом Украины.

Все противостояния в квалификации будут состоять из одного матча, кроме раунда плей-офф, где соперники традиционно сыграют дома и на выезде.