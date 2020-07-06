В Австрии состоялось первое гран-при Формулы-1 сезона 2020, а борьба за награды чемпионата Украины по футболу обострилась до невозможности. Главное о спорте за 5 июля – читайте в дайджесте.

Битва за медали УПЛ

В воскресенье состоялись три матча чемпионата Украины по футболу, сообщает 24 канал. В двух поединках играли команды, которые ведут борьбу за серебряные и бронзовые медали.

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"Десна" на своем поле устроила разгром "Колоса" – 5:1. Убедительная победа подопечных Александра Рябоконя позволила им выйти на второе место.

Черниговцы, которые проводят только второй сезон в УПЛ, имеют равное количество очков с "Динамо" – по 55. Однако именно "Десна" удерживает второе место за лучшую статистику в матчах с "Динамо".

Осечкой "Динамо" не воспользовалась луганская "Заря", которая разделила очки с "Александрией" – 2:2. Победа в 29 туре позволила "Заре" выйти на чистое второе место.

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Теперь же луганчане за три тура до завершения сезона занимают 4-ю строчку и проигрывают конкурентам один балл.

Второе место в чемпионате Украины гарантирует участие в квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

Практически лишена мотивации теперь "Александрия". Команда Владимира Шарана потеряла все шансы побороться за награды.

Боттас выиграл первый гран-при сезона

Финский гонщик Mercedes Валттери Боттас выиграл первое гран-при сезона 2020 Формулы-1. Финну не было равных на трассе в Австрии.

Стартовав первым, Боттас никому не уступил лидерство в гонке.

Во время гонки у многих команд возникли технические проблемы, в результате чего до финиша добрались только 11 пилотов из 20-и.

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Сенсацией стал двойной сход пилотов Red Bull Макса Ферстаппена и Алекса Албона.

Развязка гонки, в которой трижды выезжал автомобиль безопасности, наступила на последних кругах. Льюис Хэмилтон из-за штрафа в 5 секунд проиграл подиум Шарлю Леклеру и Ландо Норрису.



Результаты гран-при Австрии / Фото twitter.com/F1

В Армении дисквалифицировали украинцев

В Первой лиге Армении произошел громкий футбольный скандал из-за договорных матчей. 45 представителей футбола дисквалифицировали, из них половину составили украинские легионеры.

Федерация футбола Армении вынесла решение по остановке Первой лиги и дисквалификации нескольких игроков из-за договорных поединков.

В частности, под раздачу попали клубы "Арагац", "Торпедо", "Масис", "Локомотив" и "Ереван". Дисквалифицировали 58 человек, из них 45 получили пожизненный запрет для занятий футболом.

Среди наиболее известных украинских легионеров в Армении можно отметить Олега Гуменюка, который ранее играл за "Черноморец", "Таврию" и "Волынь", Сергея Литовченко из "Арсенала", Тимофея Шеремету, который играл за цвета запорожского "Металлурга".

Пожизненно дисквалифицированные украинцы

Евгений Захарченко ("Агробизнес").

Игорь Быковский ("Мариуполь").

Артем Пилипенко ("Арсенал").

Илья Ходулях ("Горняк").

Сергей Дячук ("Днепр").

Дмитрий Копытов ("Сталь").

Антон Антошин ("Сталь")

Ярослав Ясницкий ("Агробизнес").

Анатолий Писковец (экстренер "Волыни").

Богдан Суходуб ("Мариуполя").

Дмитрий Климаков ("Металлиста-1925").

Илья Глушицкий ("Говерла").

Евгений Коняшин ("Арсенал").

Максим Дробный (владелец армянского "Локомотива").

Егор Луговой ("Сумы").

Ростислав Козар (владелец армянского "Арагац").

Юрий Окул (тренер армянского "Арагац").

На один год дисквалификации получили Мирослав Дида ("Волынь") и Дмитрий Михайленко ("Черноморец").

На три года дисквалифицировали Михаила Попова ("Черноморец"), Алексея Бондаренко ("Реал Фарм") и Никиту Филатова ("Олимпик").

Сестры Семеренко останутся в сборной

Наставник сборной Украины по биатлону Юрай Санитра надеется на многолетних лидеров команды сестер Семеренко в новом сезоне.

Санитра, который отныне тренирует мужскую и женскую команды, рассказал об изменениях в тренировочном подходе.

"Знаю, что у сестер Семеренко еще есть резерв. Работаем сейчас над тем, чтобы некоторые моменты поменять – в тренировках, в стрельбе, в психологии. Поэтому смотрю на будущее насчет сестер Семеренко очень оптимистично", - сказал Санитра.

Сестры Семеренко, которым по 34 года, призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр в составе сборной Украины.

Санитра считает, что женской команде нужно улучшить стрельбу.

По скорости стрельбы мы одни из лучших команд в мире. Я вижу, что нужно больше работы проводить с девушками. У них скорость стрельбы была лимитом в прошлом сезоне. Поэтому там будем больше работать,

– сказал тренер.

Отметим, что ведущие биатлонистки женской сборной Украины Елена Пидгрушная и Юлия Джима тренироваться индивидуально со своими личными тренерами.

Под руководством Санитры будут работать Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Юлия Журавок и Екатерина Бех.

Словацкий специалист рассказал, что во время тренировочного сбора в Сянках (Львовская область) в команде очень хорошая рабочая атмосфера.

"Вижу, что и ребята, и девушки с очень серьезным отношением выполняют объемную работу на тренировках", – резюмировал Санитра.

Новый биатлонный сезон стартует Кубком мира в Контиолахти (Финляндия) 28 ноября.