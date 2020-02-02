Победа Шелестюка, Кенинов первенствовала на Australian Open и другие новости спорта 1 февраля

В субботу, 1 февраля, случилось немало интересных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Тарас Шелестюк победил аргентинца Верона

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк продолжил свою победную серию на профессиональном ринге. В этом случае он победил аргентинца Луиса Альберто Верона.

Победу Шелестюк одержал решением судей – дважды по 98:92 и 97:93.

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Стоит отметить, что Шелестюк уверенно провел этот бой. Он нанес меньшее количество ударов (659 против 677 у соперника), но был более точным – 178 его ударов достигли цели (135 в Верона).

"Динамо" продало Карлоса Самбрано

Защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано покинул столичный клуб. Киевляне договорились о его трансфере с аргентинским "Бока Хуниорс".

Южноамериканский клуб выкупил контракт футболиста, поэтому Самбрано будет выступать за "Бока Хуниорс" на постоянной основе. При этом стороны договорились не разглашать финансовые условия трансфера.

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София Кенин выиграла Australian Open

Американская теннисистка София Кенин стала победительницей Australian Open – первого в сезоне турнира серии Grand Slam.

Американка с русскими корнями, уверенно выиграла вторую и третью партии, отдав Мугуруси всего 4 гейма, и впервые в своей карьере стала чемпионкой турнира Большого шлема.

Громкое заявление Палкина о трансфере Матвиенко

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что клуб не получал предложений от лондонского "Арсенала" по защитнику Николаю Матвиенко.

Палкин рассказал все подробности переговорного процесса по защитнику сборной Украины. Как оказалось, чемпион Украины не получал от своих коллег официального предложения.

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Телеканал "Футбол 3" начал вещание

Новый спортивный телеканал "Футбол 3" с 1 февраля 2020 года начал свою работу.

"Футбол 1/2/3" будут транслировать чемпионат Нидерландов, Аргентины и Кубок Бразилии. Первый матч чемпионата Нидерландов будет показан уже в воскресенье, 2 февраля. Центральная встреча 21-го тура "Аякс" – ПСВ будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Футбол 3".

Максим Пустозвонов сделал девушке предложение

Форвард сборной Украины Максим Пустозвонов сделал жене предложение прямо в перерыве Матча всех Звезд Суперлиги.

Девушка форварда, Лана Кауфман, согласилась. Видео опубликовали в официальном Instagram Федерации баскетбола Украины.

Эрик Холанд продолжил голевую феерию за "Боруссию" Д

В рамках 20-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" сокрушила "Унион" из Берлина – 5:0.

19-летний Холанд забил 7 мячей за 3 сыгранных матча за "Боруссию" Д, при этом абсолютно каждый его удар по воротам стал результативным. Такого в истории элитного немецкого дивизиона не удавалось еще никому. Холанд перешел в "Боруссию" в зимнее трансферное окно из "Зальцбурга" за 20 миллионов евро.

Роман Безус забил мощный гол за "Гент"

Украинские легионеры "Гента" Игорь Пластун и Роман Безус помогли команде

Еса Торупа добыть выездную победу над "Мехеленом" со счетом 3:0 в рамках 24 тура чемпионата Бельгии.

Безус открыл счет уже на первой минуте встречи, уступив место на поле Ньянгбо на 65 минуте, отличился голом в конце встречи. Еще одно взятие ворот на счету Джонатана Дэвида.