Игрок сборной Украины в российском "Спартаке", извинения Зинченко: новости спорта 3 февраля

В понедельник, 3 февраля, случилось немало интересных событий в мире спорта. Элина Свитолина не слишком удачно выступила на Australian Open, но поднялась в мировом рейтинге. Александр Зинченко извинился перед фанатами " МанСити" за удаление в матче против"Тоттенхэма".

Элина Свитолина поднялась на четвертое место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация обновила рейтинги теннисисток после Australian Open. Сменили место в нем и украинки. В топ-100 осталось всего три из них.

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Элина Свитолина не слишком удачно выступила на Australian Open. Она вылетела в третьем круге, уступив Гарбинье Мугурусе (и дошла до финала, где уступила 21-летней американке Софии Кенин). Несмотря на это, Свитолина сумела подняться в рейтинге на одно место. Она теперь на четвертой позиции.

Александр Зинченко извинился перед фанатами "Манчестер Сити"

Украинский защитник Александр Зинченко был удален в матче против "Тоттенхэма". Футболист нашел в себе силы и извинился перед фанатами.

Напомним, Зинченко получил желтую карточку за споры на поле в первом тайме. Во втором тайме он сфолил в центре поля и получил второе предупреждение, оставив команду в меньшинстве на 60-й минуте. После этого "Тоттенхэм" дважды забил и выиграл. Зинченко стал вторым украинцем, который был удален в матчах АПЛ.

"Бурдж-Халифу" украсили изображением Коби Брайанта с дочерью

В Дубае почтили память погибших Коби Брайанта и его дочери Джианны. Неделю назад, 26 января, Коби и его дочь погибли в трагической авиакатастрофе.

2 февраля вечером внешняя часть "Бурдж-Халифа" была украшена фиолетовым и золотистым освещением. Также было изображение легендарного игрока "Лейкерс" и его дочери.

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Екатерина Козлова не поможет Украине на Кубке Федерации

В первых матчах сборной Украины с Болгарией и Хорватией, 6 и 7 февраля соответственно, в рамках Кубка Конфедерации команде не поможет Екатерина Козлова.

Теннисистка получила травму во время тренировки и не сможет представлять страну в международных матчах.

Таким образом, сборную Украины в матчах Кубка Федерации в Эстонии представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Марта Костюк.

Роман Зозуля получил нового тренера в Испании

Луис Мигель Рамис официально покинул тренерский мостик испанского клуба "Альбасете". В команде выступает украинский нападающий Роман Зозуля. Причиной отставки Рамиса стали неудачные результаты в Сегунде (вторая по значимости лига Испании).

Однако клуб не долго пробыл без тренера. Новым наставником команды Романа Зозули стал Лукас Алькарас.

Контракт 53-летнего испанца рассчитан до конца текущего сезона. Новоиспеченный наставник Альбасете возьмется за свои обязанности в среду (5 февраля). Алькарас имеет огромный опыт работы с клубами Примеры и Сегунды – 25 сезонов подряд. Среди них и сотрудничество с Артемом Кравцом в Гранаде (сезон 2016/17).

Российский паралимпиец работает в доставке еды, чтобы поехать на Игры-2020

Российский паралимпиец Михаил Асташов устроился на работу курьером "Яндекс.Пищи" в Екатеринбурге, чтобы заработать на поездку на Паралимпийские игры в Токио-2020.

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Журналисты сообщили, что Михаилу не хватает 350 тысяч рублей, чтобы поехать на Паралимпиаду в Токио. Чиновники эти деньги не дадут, поэтому спортсмену приходится так нетривиально себе зарабатывать на поездку.

Игрок сборной Украины перешел в российский "Спартак"

Игрок сборной Украины по гандболу Станислав Жуков 3 февраля перешел в московский "Спартак". Московский клуб выкупил контракт украинца у запорожского "Мотора".

В клубе сообщили, что Жуков усилит позицию левого полусреднего. "Мотор" пока не подтвердил эту информацию. По информации "Спартака", контракт между клубом и Станиславом Жуковым рассчитан на 2,5 года.

Итоги трансферного окна от Спорт24

В Европе 1-го февраля официально закрылось трансферное окно. Таким образом, клубы из европейских топ-лиг не смогут покупать и продавать своих игроков в летнее межсезонье. Спорт24 подводит итоги зимнего трансферного окна.

"Динамо" перевело Тамаша Кадара в дубль

Защитник "Динамо" Тамаш Кадар решением тренерского штаба переведен в молодежную команду.

Футболист не принимал участия в вечерней тренировке киевского клуба. Его место в первой команде занял Александр Романчук. Пока неизвестно, почему Алексей Михайличенко и его ассистенты решили отправить легионера в дубль.