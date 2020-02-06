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Россию не допустят на ЧМ-2022, разгромная победа "Динамо" и другие новости спорта 5 февраля

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Главные новости спорта 5 февраля / ФК "Динамо"

В среду, 5 февраля, произошло немало интересных событий в мире спорта. Россия может не попасть на Чемпионат мира по футболу, который в 2022 году пройдет в Катаре. Все из-за допингового скандала. Также киевское "Динамо" разгромило словенскую "Олимпию" в товарищеском матче, Де Пена забил фантастический гол.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило отстранить сборную России от участия в ЧМ-2022. Все из-за допингового скандала и манипуляций с результатами допинг-тестов.

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Однако пока что эта информация не нашла своего подтверждения. Российский футбольный союз не получал сообщений от WADA о возможном отстранении сборной России от участия в ЧМ-2022.

Киевское "Динамо" разгромило словенскую "Олимпию" в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке. Встреча завершилась со счетом 5:0. Отдельно стоит отметить гол-красавец от Карлоса Де Пены.

Таким образом, вице-чемпион Украины на мажорной ноте начинает последний сбор в эту зиму. Уже 6 февраля киевляне сыграют второй спарринг – против норвежского "Стремсгодсета".

Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) узнал дату и место своего следующего поединка. Боксер вернется в ринг 28 марта в немецком Карлсруэ.

Соперником Сиренко станет опытный южноафриканец, экс-обладатель пояса WBC International Silver Джонни Мюллер (21-9-2, 14 КО). Он известен украинской публике по бою против Александра Усика в 2015 году.

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На кону поединка между Сиренко и Мюллером будет стоять вакантный титул WBC Asia в супертяжелом весе.

Апелляция киевского "Динамо" на решение КДК ФФУ по делу о расизме в игре с "Шахтером" отклонена в полном объеме.

Таким образом, решение о наказании киевского клуба матчем без зрителей (плюс еще одна игра – условно) и штрафом в 500 тысяч гривен оставлено в силе.

Гандбольная команда "ZTR" прекращает свое существование из-за отсутствия финансирования. Коллектив гандбольного клуба написал открытое письмо МИКМАР, Федерации гандбола, в котором просит сохранить команду. Открытое письмо обнародовали на официальном сайте гандбольного клуба "ZTR".

Донецкий "Шахтер" 5 февраля провел два товарищеских поединка на учебно-тренировочном сборе в Турции. "Горняки" обыграли "Македонию ГП" со счетом 2:0, а затем сыграли вничью с датским "Сеннерьюском" с результатом 2:2.

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Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси недоволен текущей ситуацией в клубе. Ему не нравится, что он несет ответственность за все, что происходит в "Барселоне".

Нападающий раздражен тем, что Абидаль заявил, что не все футболисты выкладывались до конца из-за недовольства работой экс-тренера команды Эрнесто Вальверде.

Сообщается, что Месси был против отставки 55-летнего наставника. Он вместе с другим нападающим "сине-гранатовых" Луисом Суаресом были одними из немногих футболистов, которые поддерживают специалиста.

Нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук еще зимой мог перейти в один из клубов чемпионата Англии, Италии или Испании.

Игра Яремчука за "Гент" и сборную Украины привлекла к нему внимание большого количества клубов из топ-лиг. И сам "Гент" не против продать форварда, которого авторитетное издание Transfermarkt оценило в 12 миллионов евро. При этом переход мог состояться уже зимой. Но на пути к этому встала травма.

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И здесь стоит отметить, что если бы Яремчук не согласился на операцию и продолжил играть на инъекциях, он мог бы пропустить Евро-2020. Поэтому сам игрок оказался перед выбором – переходить зимой в топ-чемпионат или же сыграть на Евро-2020, где он является одним из ключевых игроков сборной Украины. Яремчук пообщался с Андреем Шевченко, который сказал, что очень рассчитывает на него на Чемпионате Европы летом 2020 года.

Александр Усик (17-0, 13 КО) опубликовал в Instagram стихотворение с критикой "голословных ребят".

Судя по всему, стихотворение, адресовано участнику АТО и основателю сети Pizza Veterano Леониду Остальцеву. Тот в эфире передачи "Есть Сенс" на 5 канале раскритиковал Усика, Ломаченко и других.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости России Спорт Новости Спорта Чемнионат мира 2022 Роман Яремчук ФК Барселона Лионель Месси Гандбол Динамо Шахтер Футбол Александр Усик Бокс
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