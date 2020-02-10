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Победы "Шахтера" и "Динамо", успех Журавок и другие события 9 февраля

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Главные новости спорта за 9 февраля

В воскресенье, 9 февраля, произошло много важных спортивных событий. О самом важном, что произошло 9 февраля – читайте в материале Спорт24.

Сборная Украины по хоккею завершила квалификацию на Олимпийские игры 2022 года. В Казахстане в последней игре "сине-желтые" разгромили сборную Нидерландов.

Сборная Украины получила единственную победу в отборе к Олимпиаде в последнем туре. В группе H "сине-желтые" расположились на третьей строчке, а Нидерланды – на четвертой.

Из-за поражения Казахстана и Польши украинцы потеряли шансы пробиться на Олимпийские игры.

Зато Польша неожиданно победила Казахстан и продолжила бороться за выход на Олимпиаду.

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Греческая олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета Анна Коракаки станет первой женщиной в истории, которая начнет эстафету Олимпийского огня.

Эстафета начнется 12 апреля в греческом городе Олимпия.

Далее Коракаки передаст огонь японской олимпийской чемпионке по легкой атлетике Мидзуки Ногучи. Она станет первой японской спортсменкой, которая примет участие в эстафете.

Последней получит огонь в Греции спортсменка Катарина Стефаниди, которая завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Тренеры сборной Украины утвердили заявку команды на чемпионат мира, который пройдет в итальянском Антхольце с 13 до 23 февраля.

Женщины

  • Елена Пидгрушная
  • Юлия Джима
  • Валя Семеренко
  • Вита Семеренко
  • Анастасия Меркушина
  • Юлия Журавок

Мужчины

  • Дмитрий Подручный
  • Артем Прима
  • Антон Дудченко
  • Сергей Семенов
  • Руслан Ткаленко
  • Богдан Цымбал

В женскую заявку попала Юлия Журавок. Она в воскресенье, 9 февраля, получила бронзу в масс-старте Кубка IBU.

Оба гранда украинского футбола готовятся ко второй половине сезона в Турции.

"Шахтер" завершил тренировочный сбор победным поединком против латвийского "Вентспилса".

Первый официальный матч в 2020 году "Шахтер" проведет 20 февраля в Лиге Европы. В 1/16 финала дончане встретятся с португальской "Бенфикой".

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А "Динамо" разгромило боснийский клуб "Борац". Впервые за "Динамо" отличился легионер Кадири.

Также свою безголевую серию прервал испанец Фран Соль.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Новости биатлона Хоккей
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