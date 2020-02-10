Победы "Шахтера" и "Динамо", успех Журавок и другие события 9 февраля
В воскресенье, 9 февраля, произошло много важных спортивных событий. О самом важном, что произошло 9 февраля – читайте в материале Спорт24.
Победа сборной Украины по хоккею
Сборная Украины по хоккею завершила квалификацию на Олимпийские игры 2022 года. В Казахстане в последней игре "сине-желтые" разгромили сборную Нидерландов.
Сборная Украины получила единственную победу в отборе к Олимпиаде в последнем туре. В группе H "сине-желтые" расположились на третьей строчке, а Нидерланды – на четвертой.
Из-за поражения Казахстана и Польши украинцы потеряли шансы пробиться на Олимпийские игры.
Зато Польша неожиданно победила Казахстан и продолжила бороться за выход на Олимпиаду.
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Коракаки – первая женщина, которая начнет эстафету Олимпийского огня
Греческая олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета Анна Коракаки станет первой женщиной в истории, которая начнет эстафету Олимпийского огня.
Эстафета начнется 12 апреля в греческом городе Олимпия.
Далее Коракаки передаст огонь японской олимпийской чемпионке по легкой атлетике Мидзуки Ногучи. Она станет первой японской спортсменкой, которая примет участие в эстафете.
Последней получит огонь в Греции спортсменка Катарина Стефаниди, которая завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Сборная Украины по биатлону назвала состав на чемпионат мира
Тренеры сборной Украины утвердили заявку команды на чемпионат мира, который пройдет в итальянском Антхольце с 13 до 23 февраля.
Женщины
- Елена Пидгрушная
- Юлия Джима
- Валя Семеренко
- Вита Семеренко
- Анастасия Меркушина
- Юлия Журавок
Мужчины
- Дмитрий Подручный
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Сергей Семенов
- Руслан Ткаленко
- Богдан Цымбал
В женскую заявку попала Юлия Журавок. Она в воскресенье, 9 февраля, получила бронзу в масс-старте Кубка IBU.
Победы "Шахтера" и "Динамо"
Оба гранда украинского футбола готовятся ко второй половине сезона в Турции.
"Шахтер" завершил тренировочный сбор победным поединком против латвийского "Вентспилса".
Первый официальный матч в 2020 году "Шахтер" проведет 20 февраля в Лиге Европы. В 1/16 финала дончане встретятся с португальской "Бенфикой".
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А "Динамо" разгромило боснийский клуб "Борац". Впервые за "Динамо" отличился легионер Кадири.
Также свою безголевую серию прервал испанец Фран Соль.