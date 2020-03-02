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Первое поражение "Шахтера", титул Зинченко с "Манчестер Сити" и другие новости спорта 1 марта

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В воскресенье, 1 марта, произошло немало интересных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

1 марта "Ворскла" победила "Шахтер" в матче 20 тура чемпионата Украины. Поражение стало первым для "горняков" в рамках сезона 2019/2020.

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"Ворскла" на 30 минуте забила единственный мяч в этом матче. Алан Патрик замешкался в собственной штрафной и потерял мяч после того, как его запрессинговали Скляр и Кулач. Несмотря на поражение дончане продолжают возглавлять турнирную таблицу. "Ворскла" благодаря победе оторвалась от "Карпат", которые на последней строчке.

В Англии состоялся финальный матч розыгрыша Кубка английской лиги, в котором сошлись обладатели трофея с "Манчестер Сити" и "Астон Вилла".

Футболист сборной Украины Александр Зинченко начал матч в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Его команда победила 2:1 и в третий раз подряд выиграла Кубок лиги. А для украинца этот трофей стал уже седьмым в футболке "Сити". До этого он дважды становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок лиги и еще по разу Кубок Англии и Суперкубок Англии.

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Чемпионат Европы по биатлону завершился в белорусских Раубичах. 1 марта состоялась женская гонка преследования.

Пятой финишировала Анастасия Меркушина. Украинка всю гонку держалась в топ-10. Допустив только два промаха на стрельбе, Меркушина проиграла победительнице Кручинкиной почти минуту. Валентина Семеренко из-за двух промахов на последней стрельбе откатилась на девятую позицию.

"Аталанта" разгромила "Лечче" на выезде в рамках 26 тура чемпионата Италии – 7:2. Украинец Руслан Малиновский отличился голом в этом матче.

Украинец вышел на замену на 69-й минуте, в добавленное время забил гол дальним ударом. Также полузащитник принял участие в забитом мяче Мюриэля на 87-й минуте.

"Альбасете" Романа Зозули играл во втором круге Сегунды против "Райо Вальекано". Немногочисленные болельщики "Райо", которые приехали на матч снова скандировали оскорбительные выкрики в адрес Зозули.

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Болельщики "Райо Вальекано" скандировали "Он коммунист, Зозуля – коммунист". Зозуля вышел в стартовом составе, однако во втором тайме был заменен. Матч завершился ничьей 1:1.

Донецкий "Шахтер" улучшил свою позицию в обновленном клубном рейтинге УЕФА. "Горняки" поднялись на 18-ю позицию.

Прогрессу "Шахтера" в рейтинге УЕФА поспособствовала победа в 1/16 финала Лиги Европы. "Горняки" по сумме двух матчей одолели португальскую "Бенфику".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Анастасия Меркушина Валентина Семеренко Руслан Малиновский ФК Аталанта Роман Зозуля Скандал с Романом Зозулей Новости биатлона Футбол Александр Зинченко Манчестер Сити ФК Ворскла Шахтер Новости Спорта Спорт
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