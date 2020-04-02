Даты матчей сборной Украины, легендарный вратарь завершает карьеру: новости спорта 1 апреля

В среду, 1 апреля, случилось немало интересных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Когда сборная Украины сыграет перенесенные матчи с Францией и Польшей

Из-за пандемии коронавируса два товарищеских матча сборной Украины, которые были запланированы на конец марта, пришлось перенести. Сборная Украины должна была сыграть против Франции 27 марта, а 31 марта – против Польши. Обе игры должны были состояться на выезде.

Немного юмора Как будут выглядеть игроки сборной Украины после карантина: шуточное фото

Их могут провести в сентябре, когда состоятся матчи плей-офф Евро-2020. Но неизвестно, останутся ли у сборной Украины те же соперники.

Легендарный украинский вратарь завершит карьеру из-за травмы

Бывший вратарь "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов, вероятно, завершит карьеру футболиста. 37-летний вратарь повесит бутсы на гвоздь из-за травмы.

1 апреля "Мариуполь" сообщил, что расторг контракт с Худжамовым. Главный тренер "азовцев" Александр Бабич заявил, что Рустам покинул клуб из-за травмы.

УЕФА перенесет матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на конец лета

Из-за пандемии коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может восстановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в июле или августе.

Сейчас УЕФА проводит видеоконференцию с представителями всех 55 национальных ассоциаций. На ней обсуждается информация о текущей ситуации с пандемией коронавируса.

Теннисный турнир Уимблдон официально отменили

Легендарный теннисный турнир Уимблдон, который проходит в Лондоне (Англия), не состоится в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса турнир отменен.

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Уимблдон-2020 должен был состояться с 29 июня до 12 июля. Турнир проводится с 1877 года, а последний раз его отменяли в 1945 году – 75 лет назад.

Бой украинца Виктора Постола за титулы WBC и WBO опять перенесли

Поединок украинского боксера Виктора Постола против Хосе Карлоса Рамиреса перенесли из-за коронавируса. Бой боксеров за чемпионские пояса WBC и WBO в первом полусреднем весе должен был состояться 9 мая.

Бой между Постолом и Рамиресом перенесли во второй раз. Впервые поединок между боксерами планировали провести 1-го февраля в Китае.

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