Кубок мира по биатлону без зрителей, украинский шахматист сыграл за РФ: новости спорта 2 марта
Эпидемия коронавируса Covid-19 с каждым днем все больше влияет на спорт. Организаторы соревнований переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спорт24 подводит итоги спортивных событий понедельника, 2 марта.
- 1Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдет без зрителей
- 2Украинский гройсмейстер Станислав Богданович сыграл за сборную России
- 3Определились города-хозяева финала Лиги Европы 2022 года и Суперкубка УЕФА-2023
- 4Энтони Джошуа – Кубрат Пулев: официальная дата и место боя
- 5Вторая серия документального фильма "Неизвестное Динамо"
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдет без зрителей
Седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место состоится без зрителей на трибунах. Причиной послужила угроза распространения коронавируса.
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Такое решение принял министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек. Этап Кубка мира в Нове-Место состоится с 5 по 8 марта.
Украинский гройсмейстер Станислав Богданович сыграл за сборную России
Одесский гроссмейстер Станислав Богданович, который в 2013 году стал чемпионом Украины по быстрым шахматам, сыграл в интернет матче Украина – Россия за российскую команду.
После странного поступка шахматист в своем Facebook призвал соотечественников последовать его примеру. Он заявил, что в комментариях украинцы и русские должны "обниматься". Именно такой подход, отметил гроссмейстер, приведет к дружбе и вечному братству между странами.
Определились города-хозяева финала Лиги Европы 2022 года и Суперкубка УЕФА-2023
Исполнительный комитет УЕФА провел рабочую встречу в Амстердаме (Нидерланды). Исполком УЕФА 2 марта утвердил города таких финальных матчей:
- Лига Европы 2022: "Пушкаш Арена" (Будапешт, Венгрия);
- Женская Лига чемпионов 2022: "Ювентус Стэдиум" (Турин, Италия);
- Женская Лига чемпионов 2023: Стадион ПСВ, (Эйндховен, Нидерланды);
- Суперкубок УЕФА-2022: Олимпийский стадион Хельсинки (Хельсинки, Финляндия);
- Суперкубок УЕФА-2023: "Казань Арена" (Казань, Россия).
Энтони Джошуа – Кубрат Пулев: официальная дата и место боя
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA (Super), WBO, IBF и IBO британец Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в следующем бою встретится с болгарином Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).
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Бой пройдет 20 июня и станет главным событием вечера бокса на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне.
Вторая серия документального фильма "Неизвестное Динамо"
2 марта вышел второй эпизод сериала "Неизвестное Динамо" на официальном канале клуба в Youtube. В нем показана жизнь киевского клуба: от установки на матч в раздевалке до его разбора после завершения.