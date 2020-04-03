Стаховский обратился к Маску, игрок сборной Украины поборол COVID-19: главные новости спорта

Спортивный мир продолжает жить несмотря на остановку практически всех соревнований. Украинский спортсмен вылечился от коронавируса, а на должность главы Украинской Премьер-лиги появился новый претендент. Самые интересные новости спорта – читайте далее в дайджесте.

Баскетболист сборной Украины вылечился от коронавируса

Баскетболист испанского клуба "Фуэнлабрада" и сборной Украины Вячеслав Бобров вылечился от коронавируса.

Эту приятную весть сообщила главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко в своем фейсбуке.

В больнице отметили, что Бобров достаточно быстро поправился.

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УЕФА может отменить Суперкубок Европы

УЕФА может отказаться от проведения Суперкубка Европы в 2020 году, в котором играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Соревнования больше не упоминаются на официальном сайте УЕФА.

1 апреля УЕФА провел видеоконференцию с представителями всех 55 национальных ассоциаций. На ней руководители обсуждали будущие планы матчей национальных чемпионов и еврокубков и текущую ситуации с пандемией коронавируса в мире.

УЕФА хочет завершить Лигу чемпионов и Лигу Европы в августе. На решающей стадии рассматривается вариант с "финалом четырех".

Они могут состояться в турецком Стамбуле и польском Гданьске соответственно, где были запланированы финальные матчи.

В УЕФА настаивают на том, чтобы все национальные чемпионаты были завершены до 3 августа. Это означает, что игры должны быть восстановлены в июне. Похоже, что все участники конференции хотят закончить текущий сезон до того, как начнется следующий.

Стаховский попросил Илона Маска помощи в борьбе с COVDI-19

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский обратился к Илону Маску. Стаховский просит генерального директора Tesla и SpaceX предоставить Украине помощь в борьбе с коронавирусом.

31 марта Маск сообщил, что Tesla имеет дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких и может бесплатно послать их в больницы разных стран мира.

Главное требование миллиардера – оборудование должно поступить к пациентам немедленно, а не лежать на складах.

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Сергей Стаховский решил обратиться к Илону Маску в комментариях в твиттере.

Уважаемый господин Маск, ситуация в Украине станет катастрофической за очень короткий период времени. Я хотел бы попросить вас рассмотреть любую медицинскую помощь для моей страны. Ульяна Супрун честно распорядится этим. Спасибо за ваши поступки,

– написал Стаховский.

Также к Маску обратилась бывшая руководительница Минздрава Украины Ульяна Супрун.

Метревели хочет возглавить УПЛ

На пост президента Украинской Премьер-лиги (УПЛ) появился еще один претендент. Эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3" Михаил Метревели объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента УПЛ.

Метревели заявил, что вместе с командой представляет украинским клубам программу развития чемпионата.

"Тогда я хотел услышать мнение клубов. Поддержат ли они эту программу или нет", – сказал Метревели каналам "Футбол".

Свое заявление он сделал 1 апреля, однако утверждает, что это не шутка.

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Действующим президентом УПЛ является швейцарец Томас Гримм. Он не подавал свою кандидатуру на выборы.

До заявления Метревели единственным кандидатом на пост президента УПЛ был Александр Шевченко.

Выборы президента УПЛ перенесены на 27 апреля из-за пандемии коронавируса.

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