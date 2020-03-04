"Группа смерти" Украины в Лиге наций, победа "Динамо" и другие новости спорта 3 марта

Во вторник, 3 марта, произошло немало интересных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Соперники сборной Украины на групповой стадии Лиги наций

3 марта сборная Украины узнала соперников в групповом этапе Лиги наций сезона 2020/21. Сборная Украины в Лиге A "сеялась" из третьей корзины.

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На групповой стадии Лиги наций УЕФА сезона 2020/21 Украина попала в группу А4 и сыграет со сборными Германии, Испании и Швейцарии.

"Динамо" в большинстве победило "Колос"

"Динамо" одолело "Колос" в рамках 21 тура украинской Премьер-лиги – 2:0.

Тренер "Динамо" Алексей Михайличенко сменил половину состава и, учитывая итоговый результат, не прогадал. Набрав 42 очка, "Динамо" вернулось на второе место в УПЛ. У "Колоса" – 26 пунктов и он замыкает первую шестерку.

Новый глава Государственного агентства спорта

3 марта заработало Государственное агентство спорта. Его возглавил Сергей Левчук. Он озвучил задачи, стоящие перед его Госагентством.

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По словам Сергея Левчука, одна из первых задач – это сформировать команду госагентства "люди которые понимают что и для чего должно выполняться, и каким образом должен трансформироваться украинский спорт". Ведь пока он единственный работник в этой структуре. В целом там должно быть 107 человек. Часть переведут из Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. Зарплата начальника Государственного агентства спорта – 24 тысяч гривен.

Легендарный игрок сборной Украины Александр Кучер завершил карьеру

Бывший футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александр Кучер закончил карьеру игрока. Вскоре он может начать тренерскую карьеру.

Информацию о том, что Кучер объявил об окончании карьеры, озвучил журналист Игорь Цыганик. По его словам, Кучер сейчас проходит тренерские курсы.

Матчи испанских команд в еврокубках пройдут без зрителей

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Валенсией" и "Аталанта" пройдет на "Месталье" без зрителей. Также за закрытыми дверями пройдут игры Лиги Европы "Хетафе" – "Интер" и "Севилья" – "Рома", и матч Примеры между "Алавесом" и "Валенсией". Министр здравоохранения Испании Сальвадор Ильи объявил чрезвычайные меры для предотвращения распространения коронавируса.

Олимпиаду в Токио могут отложить из-за коронавируса

Летние Олимпийские игры в Токио могут отложить до конца 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявила президент конькобежного спорта Японии и член Палаты советников Японии Сейко Хасимото.

Игры в Токио запланированы на период от 24 июля по 9 августа. И Япония, и МОК настаивают на том, что они обязаны состояться в запланированное время. Ранее сообщалось о возможном проведении Олимпиады-2020 без зрителей.