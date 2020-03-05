Гутцайт возглавил министерство спорта, разгром от "Шахтера" – главные новости спорта 4 марта
В среду, 4 марта, произошло немало важных и интересных событий в спорте. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.
Вадим Гутцайт возглавил министерство спорта
4 марта Верховная Рада Украины назначила новый Кабинет министров во главе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Изменения коснулись и спорта. В частности, Министерство спорта возглавил Вадим Гутцайт. Кандидатуру Вадима Гутцайта на должность министра спорта Украины подал Шмыгаль.
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Гутцайт занимался фехтованием. Говоря о спортивных достижениях Гутцайта, следует отметить, что в 1992 году он поехал на Олимпиаду в составе Объединенной команды, где завоевал командное золото. После этого был еще участником Олимпиад 1996 и 2000 годов.
После окончания выступлений в соревнованиях перешел на тренерскую работу. В 2002-2010 годах был главным тренером сборной Украины по фехтованию. В 2008 году украинская команда саблисток под его руководством завоевала золото на Олимпийских играх в Пекине.
После этого возглавил Федерацию фехтования Украины. Подробнее о Гутцайте читайте в материале Спорт24.
Очередная награда сноубордистки Данчи
29-летняя украинка Аннамари Данча получила бронзовую награду турнира Speed Nation, который состоялся в Канаде. В финальной части украинка пропустила вперед только двух китайских спортсменок.
В параллельном слаломе украинка показала результат 1.45,03 минуты.
Первых две ступеньки пьедестала разделили между собой представительницы Китая – Гун Найин (1.43,28) и Пен Чен (1.43,29).
Поражение "Киев-Баскет"
"Киев-Баскет" проиграл дома турецкой "Каршияке" в первом матче 1/4 финала Кубка Европы ФИБА. Поединок на паркете киевлян завершился со счетом 71:89.
Практически всю первую четверть команды шли ровно. Благодаря дальним попаданием Классена киевляне с минимальным преимуществом начали следующую четверть.
Впрочем, фавориты встречи увеличили обороты в следующей 10-минутке и ушли на перерыв с преимуществом в 10 очков.
Подопечным Айнарс Багатскиса удалось с минимальной разницей выиграть третью 10-минутку, но на итоговый результат это не повлияло.
Ответный матч состоится в турецком Измире 11 марта.
Календарь матчей сборной Украины
4 марта стал известен календарь матчей сборной Украины в группе А4 Лиги наций. Сборная Украины будет противостоять сборным Швейцарии, Германии и Испании.
Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
1-й тур. 3 сентября 2020
Германия – Испания
Украина – Швейцария
2-й тур. 6 сентября 2020
Испания – Украина
Швейцария – Германия
3-й тур. 10 октября 2020
Испания – Швейцария
Украина – Германия
4-й тур. 13 октября 2020
Германия – Швейцария
Украина – Испания
5-й тур. 13 ноября 2020
Германия – Украина
Швейцария – Испания
6-й тур. 16 ноября 2020
Испания – Германия
Швейцария – Украина
Результаты УПЛ
4 марта завершился 21 тур чемпионата Украины по футболу. Во всех матчах тура было забито по крайней мере два гола.
Наиболее ярким оказался матч "Шахтера" с "Днепром-1", где болельщики увидели аж 5 голов. "Шахтер" одержал уверенную победу 4:1.
13-е поражение в сезоне потерпели львовские "Карпаты". На этот раз "львы" проиграли "Александрии" со счетом 4:0.
В других матчах тура "Мариуполь" обыграл "Ворсклу", "Заря" победила "Львов", а "Десна" вырвала победу у "Олимпика".