Гутцайт возглавил министерство спорта, разгром от "Шахтера" – главные новости спорта 4 марта

В среду, 4 марта, произошло немало важных и интересных событий в спорте. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Вадим Гутцайт возглавил министерство спорта

4 марта Верховная Рада Украины назначила новый Кабинет министров во главе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Изменения коснулись и спорта. В частности, Министерство спорта возглавил Вадим Гутцайт. Кандидатуру Вадима Гутцайта на должность министра спорта Украины подал Шмыгаль.

К теме: Рада назначила новое правительство Шмыгаля: список министров

Гутцайт занимался фехтованием. Говоря о спортивных достижениях Гутцайта, следует отметить, что в 1992 году он поехал на Олимпиаду в составе Объединенной команды, где завоевал командное золото. После этого был еще участником Олимпиад 1996 и 2000 годов.

После окончания выступлений в соревнованиях перешел на тренерскую работу. В 2002-2010 годах был главным тренером сборной Украины по фехтованию. В 2008 году украинская команда саблисток под его руководством завоевала золото на Олимпийских играх в Пекине.

После этого возглавил Федерацию фехтования Украины. Подробнее о Гутцайте читайте в материале Спорт24.

Очередная награда сноубордистки Данчи

29-летняя украинка Аннамари Данча получила бронзовую награду турнира Speed Nation, который состоялся в Канаде. В финальной части украинка пропустила вперед только двух китайских спортсменок.

В параллельном слаломе украинка показала результат 1.45,03 минуты.

Первых две ступеньки пьедестала разделили между собой представительницы Китая – Гун Найин (1.43,28) и Пен Чен (1.43,29).

Поражение "Киев-Баскет"

"Киев-Баскет" проиграл дома турецкой "Каршияке" в первом матче 1/4 финала Кубка Европы ФИБА. Поединок на паркете киевлян завершился со счетом 71:89.

Практически всю первую четверть команды шли ровно. Благодаря дальним попаданием Классена киевляне с минимальным преимуществом начали следующую четверть.

Впрочем, фавориты встречи увеличили обороты в следующей 10-минутке и ушли на перерыв с преимуществом в 10 очков.

Подопечным Айнарс Багатскиса удалось с минимальной разницей выиграть третью 10-минутку, но на итоговый результат это не повлияло.

Ответный матч состоится в турецком Измире 11 марта.

Календарь матчей сборной Украины

4 марта стал известен календарь матчей сборной Украины в группе А4 Лиги наций. Сборная Украины будет противостоять сборным Швейцарии, Германии и Испании.

Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций

1-й тур. 3 сентября 2020

Германия – Испания

Украина – Швейцария

2-й тур. 6 сентября 2020

Испания – Украина

Швейцария – Германия

3-й тур. 10 октября 2020

Испания – Швейцария

Украина – Германия

4-й тур. 13 октября 2020

Германия – Швейцария

Украина – Испания

5-й тур. 13 ноября 2020

Германия – Украина

Швейцария – Испания

6-й тур. 16 ноября 2020

Испания – Германия

Швейцария – Украина

Результаты УПЛ

4 марта завершился 21 тур чемпионата Украины по футболу. Во всех матчах тура было забито по крайней мере два гола.

Наиболее ярким оказался матч "Шахтера" с "Днепром-1", где болельщики увидели аж 5 голов. "Шахтер" одержал уверенную победу 4:1.

13-е поражение в сезоне потерпели львовские "Карпаты". На этот раз "львы" проиграли "Александрии" со счетом 4:0.

В других матчах тура "Мариуполь" обыграл "Ворсклу", "Заря" победила "Львов", а "Десна" вырвала победу у "Олимпика".