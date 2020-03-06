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УПЛ расширят до 16 команд, "Динамо" потеряло лидера и другие новости спорта 5 марта

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В четверг, 5 марта, произошло немало интересных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

5 марта в Доме футбола состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ). По итогам проведенной работы комитет утвердил формат Всеукраинских соревнований среди команд клубов УПЛ на сезон 2021/2022.

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Летом члены Исполкома приняли решение, что в сезоне 2020/2021 чемпионат Украины по футболу будет расширен до 14 клубов. В сезоне 2021/2022 в УПЛ будут выступать уже 16 клубов.

Футболист "Динамо" Карлос де Пена получил травму в матче 21 тура чемпионата Украины против "Колоса". Игрок не доиграл поединок и был заменен на 52-й минуте.

На следующий день после игры уругваец прошел углубленное обследование, которое выявило у него повреждение мышцы задней поверхности бедра. Восстановление Карлоса займет от 10 до 14 дней.

Второй этап чемпионата Украины по ралли "Крепость" был отменен из-за ситуации с распространением корановируса.

Такое решение было принято на заседании организационного комитета ралли под руководством городского головы Каменец-Подольского Михаила Симашкевича. Членами оргкомитета были приняты во внимание рекомендации Министерства здравоохранения Украины по предотвращению распространения инфекции.

В чешском Нове-Место стартовал 7-й этап Кубка мира по биатлону. Победу в женском спринте получила немка Дениз Херрманн.

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Среди украинок лучше всего спринт преодолела Валентина Семеренко. С одним промахом Валентина финишировала 12-й. Перед последней стрельбой Валентина претендовала на подиум, однако штрафной круг помешал Семеренко побороться за бронзовую награду.

Руководство УЕФА разработало детали нового еврокубкового турнира для клубов. Новый турнир будет базироваться на основе Международного кубка чемпионов.

УЕФА и американская компания Relevent Sport уже ведут переговоры о проведении нового клубного турнира – летней Лиги чемпионов, который планируется на лето 2021 года. УЕФА готов поддержать новое летнее соревнование в стиле Лиги чемпионов. Соревнования будут проходить в США.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Коронавирус в Украине Новости Спорта Динамо Футбол УПЛ Новости биатлона УЕФА
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