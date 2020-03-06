УПЛ расширят до 16 команд, "Динамо" потеряло лидера и другие новости спорта 5 марта

В четверг, 5 марта, произошло немало интересных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Чемпионат Украины по футболу официально расширят до 16 клубов

5 марта в Доме футбола состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ). По итогам проведенной работы комитет утвердил формат Всеукраинских соревнований среди команд клубов УПЛ на сезон 2021/2022.

К слову Жеребьевка второй части чемпионата УКП: когда могут сыграть "Шахтер" и "Динамо"

Летом члены Исполкома приняли решение, что в сезоне 2020/2021 чемпионат Украины по футболу будет расширен до 14 клубов. В сезоне 2021/2022 в УПЛ будут выступать уже 16 клубов.

Карлос де Пена травмировался

Футболист "Динамо" Карлос де Пена получил травму в матче 21 тура чемпионата Украины против "Колоса". Игрок не доиграл поединок и был заменен на 52-й минуте.

На следующий день после игры уругваец прошел углубленное обследование, которое выявило у него повреждение мышцы задней поверхности бедра. Восстановление Карлоса займет от 10 до 14 дней.

В Украине отменили первые соревнования из-за коронавируса

Второй этап чемпионата Украины по ралли "Крепость" был отменен из-за ситуации с распространением корановируса.

Такое решение было принято на заседании организационного комитета ралли под руководством городского головы Каменец-Подольского Михаила Симашкевича. Членами оргкомитета были приняты во внимание рекомендации Министерства здравоохранения Украины по предотвращению распространения инфекции.

Валя Семеренко обидно потеряла награду на этапе Кубка мира в Нове-Место

В чешском Нове-Место стартовал 7-й этап Кубка мира по биатлону. Победу в женском спринте получила немка Дениз Херрманн.

К теме Кубок мира по биатлону: Фуркад сохранил лидерство после чемпионата мира, Норвегия обошла Францию

Среди украинок лучше всего спринт преодолела Валентина Семеренко. С одним промахом Валентина финишировала 12-й. Перед последней стрельбой Валентина претендовала на подиум, однако штрафной круг помешал Семеренко побороться за бронзовую награду.

Новый турнир от УЕФА

Руководство УЕФА разработало детали нового еврокубкового турнира для клубов. Новый турнир будет базироваться на основе Международного кубка чемпионов.

УЕФА и американская компания Relevent Sport уже ведут переговоры о проведении нового клубного турнира – летней Лиги чемпионов, который планируется на лето 2021 года. УЕФА готов поддержать новое летнее соревнование в стиле Лиги чемпионов. Соревнования будут проходить в США.