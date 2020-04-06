Роналду устанавливает новое достижение, украинца дисквалифицировали за допинг – главные новости

Криштиану Роналду приблизился к очередному рекорду, а украинского спортсмена дисквалифицировали за допинг. Самые главные новости спорта за 5 апреля читайте в дайджесте Спорт24.

Новый рекорд Роналду

В 2020 году португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который заработает миллиард евро за карьеру.

Как утверждает Forbes, помехой не станет отказ от части зарплаты из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса.

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Если в итальянской Серии А, где выступает Роналду, решат урезать зарплаты на 30%, он все равно останется одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире.

Доход Криштиану составит 46 миллионов долларов в год только от зарплаты и бонусов.

Вместе с деньгами за рекламу от Nike, а также доходами от продажи нижнего белья, обуви и одеколона CR7 он может заработать еще 45 миллионов долларов.

Общий доход за год составит 91 миллион долларов. Это позволит ему перешагнуть за отметку в миллиард долларов.

Украинского спортсмена дисквалифицировали

Международные инстанции вынесли решение по делу украинского легкоатлета Назара Коваленко и дисквалифицировали его от соревнований на три года.

Отстранение от спорта Коваленко начало действовать еще с 9 марта 2017 года, поэтому он успел отбыть дисквалификацию.

Коваленко, который специализируется в спортивной ходьбе, обвиняли в употреблении допинга. Разбирательство длилось не один год и закончилось все дисквалификацией.

У Назара были обнаружены аномальные показатели в биологическом паспорте легкоатлета.

Кроме этого, все результаты украинца с мая 2012 года до 2015 года аннулированы.

Судьба Лиги чемпионов

Лигу чемпионов и Лигу Европы сезона 2019/2020 планируют доиграть до 3-го августа. Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что оба турнира должны быть завершены до 3-го августа.

"Мы в беспрецедентной ситуации, поэтому должны быть гибкими. Мы могли бы проводить матчи в те же дни, что и национальные чемпионаты, даже в одно время", – сказал президент УЕФА.

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По его словам, УЕФА имеет различные варианты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы в мае, июне, июле. Однако есть вероятность, что оставшиеся матчи не будут сыграны вообще.

Все зависит от правительств стран, позволят ли они завершить турниры. Если они скажут, что футбольные матчи нельзя проводить – мы ничего не сможем сделать. К сентябрю или октябрю будет уже слишком поздно,

– сказал Чеферин.

Президент УЕФА также рассказал о возможных форматах доигрывания еврокубков. УЕФА может использовать текущую схему или проводить один матч вместо двух на каждом этапе плей-офф.

В таком случае жребий будет определять, кто будет играть дома. Также существует вариант, что матчи будут проводить на нейтральных полях.

"Можем сыграть "финал восьмерых" или "финал четырех". Похоже, что все матчи будут проводиться без зрителей, но будут транслироваться", – резюмировал Чеферин.

Помощь Зозули в Испании

Футболист испанского клуба "Альбасете" Роман Зозуля решил помочь местной больнице в борьбе с коронавирусом.

Украинец подарил медучреждению в Альбасете шарнирно-сочлененную кровать.

Подарок от 30-летнего украинского форварда разместят в отделении интенсивной терапии.

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